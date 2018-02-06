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Богачи не досчитались миллиардов долларов после краха фондового рынка США

© AP Photo. Richard Drew
Новости
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Накануне основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,6%, Dow Jones за день потерял 1175 пунктов, снизившись на 4,6 процентов, — это рекордное дневное номинальное падение за всю историю индекса.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Резкое падение американского фондового рынка из-за опасений по поводу роста доходности американских облигаций и возможности дополнительного роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires Index.

Американский фондовый рынок переживает глубокую коррекцию после практически безостановочного роста с 2009 года, которая тем не менее не грозит рынку новым биржевым пузырем, считают аналитики. Одной из причин падения стали данные о значительном росте зарплат в США.

Сильнее всего пострадал глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — его состояние за день сократилось на 5,1 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,6 миллиарда, а самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос не досчитался 3,3 миллиарда долларов.

Монеты.
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Однако, первая пятерка миллиардеров не изменилась. Все так же лидирует Безос, чье состояние оценивается в 116 миллиардов долларов, на втором месте — Гейтс с 91,6 миллиарда, на третьем — Баффет с 85 миллиардами. За ним иследует Цукерберг с 74,7 миллиарда, и замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега, у него 74 миллиарда долларов.

Как же россияне

В Bloomberg сейчас входят 27 человек из России. Двоим из них — Роману Абрамовичу и Петру Авено повезло, их состояние за день увеличилось. Остальные же лишились примерно 2,1 миллиарда долларов.

В целом первая пятерка российских миллиардеров осталась прежней. Вслед за Мордашовым идут крупнейший бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин с 19,8 миллиарда долларов (минус 136,4 миллиона за сутки) и основной владелец НЛМК Владимир Лисин с 18,9 миллиарда (минус 106 миллионов). Четвертую строку занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в 18 миллиардов (минус 35,3 миллиона), а пятую — Вексельберг с 16,8 миллиарда долларов.




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