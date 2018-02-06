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Стамбул

Социологи выяснили, как турки относятся к сближению с Россией

© Sputnik. Антон Денисов
Новости
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В Турции выросло число сторонников сотрудничества с Россией и Китаем по сравнению с 2015 годом, сообщают в исследовательских компаниях, проводящих социологические опросы.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Более 62% граждан Турции положительно относятся к сближению с Россией, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного турецкой исследовательской компанией Optimar, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik. Максим Блинов
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При этом, почти 95% граждан Турции полностью или отчасти считают себя противниками США.

Опрос был организован в 26 провинциях Турции, и в нем приняли участие 1508 человек.

На вопрос: "Считаете ли вы себя противником США?", 71,9% респондентов ответили утвердительно, 22,7 % — "частично", 5,4% — отрицательно. При этом 62,1% опрошенных назвали сближение Турции и России положительным явлением, 22,4% относятся к этому отрицательно, 15,5% не имеют определенной позиции по этому вопросу.

По словам главы Optimar Хилми Дашдемира, компания с 2011 года изучает общественное мнение о внешнеполитическом курсе Турции, при этом число недовольных действиями США в Турции в последнее время достигло максимума.

Исследовательская компания AGS GLOBAL также провела социологический опрос с участием 393 предпринимателей из разных отраслей экономики Турции: 66% респондентов сообщили, что отрицательно относятся к США, 13% — положительно, 21% воздержался от оценки. Как сообщил глава компании Адиль Гюр, по данным последнего опроса, в Турции растет число противников США и увеличивается число тех, кто поддерживает действия России. По его словам, около 20 лет назад ситуация была иной.

"В результате поддержки Вашингтоном РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и FETÖ за последние годы в Турции растет число противников США. После начала операции "Оливковая ветвь" (в сирийском Африне) этот показатель достиг уровня 85-90%", — сказал Гюр.




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