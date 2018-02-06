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Архивное фото вида на Дамаск с горы Кассион

Торгпредство России в Дамаске обстрелено боевиками

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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Здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) подверглось во вторник обстрелу с попаданием в него 120-миллиметрой мины.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. При минометном обстреле здания торгпредства России в Дамаске жертв и пострадавших не было, зданию нанесен существенный материальный ущерб, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб. Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", — говорится в сообщении.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что президентский район Дамаска во вторник подвергся минометному обстрелу, мина попала в торгпредство РФ.




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