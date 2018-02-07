Творческий порыв: заключенные слепили из снега ракетный комплекс "Тополь-М"

Над снежным макетом ракетного комплекса работали 15 человек, и он практически не уступает оригиналу. Это не первая работа заключенных исправительной колонии № 6 в Омске - в прошлом году они слепили крейсер "Аврора".

Сухум, 7 фев — Sputnik. Копию межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М", находящегося на вооружении Российской армии, заключенные исправительной колонии № 6 в Омске слепили из снега, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального управления ФСИН.

"Все детали выполнены максимально подробно, а по размеру макет почти не уступает оригиналу. Длина установки составила 13,5 метра, ширина — 3,5 метра, а высота — около 2,5 метра", — подробно описывается в сообщении.

Над созданием снежного "Тополя" трудились семь человек, и понадобилось им всего 15 дней.

Как уточнили сотрудники ФСИН, такой творческий порыв у заключенных этой колонии наблюдали и ранее.

В сообщении говорится, что масштабную скульптуру из снега слепили еще в 2017 году. К столетию революции они слепили крейсер "Аврора".