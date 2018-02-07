18:30 07 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание ЦИК РФ

ЦИК обучит процессу выборов президента России в воинских частях за рубежом

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Обучающие мероприятия по подготовке и проведению выборов президента для ответственных за организацию голосования в воинских частях запланированы на 14 февраля. В них примут участие и представители Министерства обороны РФ.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Ответственных за организацию выборов в воинских частях за пределами России обучат процессу подготовки и проведению выборов, сообщает РИА Новости.

Первое обучающее мероприятие запланировано на 14 февраля. Член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия уточнил, что к мероприятиям будут привлечены представители органов военного управления.

"Для участия в обучающих тренингах привлечем командиров воинских частей или иных лиц из числа военнослужащих, ответственных за организацию голосования военнослужащих, членов их семей и других избирателей, проживающих на территории расположения воинских частей за пределами территории Российской Федераци". — уточнил Лихачев.

Передача подписей в поддержку регистрации Г. Явлинского на выборах президента РФ
© Sputnik. Илья Питалев
ЦИК России завершил прием подписей от кандидатов в президенты

Член ЦИК уточнил — такая учеба проводится по инициативе Центризбиркома. 

В феврале состоится еще два совещания, посвященных подготовке и проведению выборов-2018 на зарубежных избирательных участках: в Москве состоится семинар для представителей российских дипломатических учреждений в странах СНГ, в Абхазии и Южной Осетии, а чуть позже в Берлине будет организована аналогичная учеба для представителей посольств и консульств в странах Европы.

К обучающим мероприятиям, запланированным на 14 февраля,  привлекут и представителей Министерства обороны России.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.




Главные темы

  • Супермен
    Наши не хуже: Абхазия – родина Супергероев

    Спасать, защищать, быть самым сильным... Супергероем быть нелегко. Вымышленные персонажи в современном мире очень популярны. Но, как выяснил колумнист Sputnik, имена реальных героев чаще остаются неизвестными, а таковых в Абхазии оказалось не так мало.

    6
  • Генеральная прокуратура
    Генпрокуратура Абхазии впервые опубликовала список крупных должников

    На встрече с активом сухумского района 31 января Рауль Хаджимба, комментируя поручение Генпрокурору Зурабу Ачба об опубликовании списка лиц, не вернувших средства, взятые в кредит в Сбербанке Абхазии, сказал что создана рабочая группа, по результатам деятельности которой, все материалы, подлежащие публикации, будут переданы СМИ.

    512
  • Тескстильное производство в поселке Бзыбь
    "Нешелковый" путь текстильщиков из Бзыби

    В поселке Бзыбь Гагрского района уже год работает текстильная мастерская. О том, как не растерялись сокращенные сотрудники ликвидированной компании и взяли в руки свою судьбу, читайте в материале корреспондента Sputnik.

    200

Орбита Sputnik

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Все на выборы!

    ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

  • Виды Астаны, архивное фото
    Во-первых, это красиво!

    Власти Астаны рассказали, какие суммы готовы платить столичные автолюбители за то, чтобы стать обладателями "красивых" номеров.

  • Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев во время интервью Sputnik Кыргызстан
    Работа над ошибками

    Новый директор ТЭЦ рассказал, почему в морозы жители Бишкека оказались без тепла, и стоит ли опасаться повторения аварии следующей зимой.

  • Посол России в Беларуси Александр Суриков, архивное фото
    Это взаимно

    Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.

  • Русскоязычные СМИ Латвии
    Особое мнение

    Латвийские ученые решили разобраться, почему русскоязычные и латышские СМИ по-разному смотрят на одни и те же события, и докопались до корня зла.

  • Встреча Дали Грибаускайте с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
    Тяжелое соседство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, что общего у прибалтийской республики и Южной Кореи, и при чем здесь НАТО.

  • Юрий Московский
    Проходной балл

    Эксперт по вопросам миграции прокомментировал Sputnik Молдова возможность введения в России новой – балльной - системы отбора мигрантов.

  • Здание парламента Республики Таджикистан, архивное фото
    Дорогу молодым!

    Лидеры Таджикистана помолодеют: в стране на пять лет снизили возраст для кандидатов в депутаты и президенты – и это не единственное изменение.

  • Прилавок с фруктами и овощами
    Фруктовое изобилие

    Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин и представители Министерства внешней торговли обсудили увеличение поставок овощей и фруктов по "зеленому коридору"

  • Иллюстративное фото подземного железнодорожного тоннеля
    На такое дело не жалко!

    Примерную стоимость строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки оценили в 20 миллиардов евро – премьер Эстонии объяснил, почему строить его все же надо.

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Все на выборы!

    ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Заснеженная аллея на Воробьевых горах во время снегопада
Раз в сто лет: Москву завалило снегом
Семь минут и простыня: производственная практика от мастера ателье
Семь минут и простыня: "производственная практика" от мастера ателье
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia