Удары коалиции США по сирийской армии убили около ста бойцов

В ночь на четверг коалиция, возглавляемая США, заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований и нанесенном ответном ударе.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. При нанесении ударов коалицией во главе с США по сирийским проправительственным формированиям погибло около 100 бойцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Как заявил телеканалу американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, авиаудары и артиллерийская поддержка были призваны отразить нападение. По его словам, атака на штаб-квартиру SDF к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия, а также танки Т-54 и Т-72.

Кроме того, чиновник сообщил, что коалиция использовала телефонную горячую линию для связи с российскими военными, чтобы уведомить их об оборонительных авиаударах в этом районе.

*Террористическая организация, запрещенная в России