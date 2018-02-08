Путин и Эрдоган договорились о следующем саммите по Сирии

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Главы России и Турции договорились о проведении второго саммита лидеров России, Турции и Ирана по вопросам Сирии в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

© Sputnik. Дмитрий Виноградов Турция и Россия объединят усилия в зонах деэскалации в Сирии

Отмечается, что Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в сирийском Африне, где проводится операция ВС Турции, и в Идлибе, объявленном зоной деэскалации.

Лидеры стран в ходе телефонного разговора также договорились усилить координацию действий ВС и спецслужб России и Турции в борьбе с террористами.

Подчеркивается, что оба президента отметили значимость продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Кроме того, в ходе разговора были обсуждены перспективы новых контактов в данном формате на различных уровнях.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

В Сочи 30 января прошел конгресс сирийского национального диалога. Главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.