Удавы и подземные жители: культурная Абхазия в 2016 году

Этот год в Абхазии был наполнен яркими событиями в сфере культуры. Наиболее запоминающимся стала опера "Медея" в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". Спектакль начался на руинах Диоскурии, но из-за начавшейся бури был перенесен в Абхазский драмтеатр, где был продолжен спустя четыре часа. Постановка "Рождества в доме Купьелло" Русского театра драмы восхитила зрителей непривычным для Абхазии использованием света на сцене.

"Кролики и удавы" в постановке Мадины Аргун на сцене Абхазского драмтеатра рассказывали зрителю сатирическую притчу в минималистических декорациях и костюмах: плащи, сачки и колпаки из газеты на деревянном помосте подчеркивали абсурдность происходящего.

Естественно, культурная жизнь не заканчивалась спектаклями, хотя были еще "Снегурочка", "Черная курица, или Подземные жители", "Золушка" и другие, а помимо них: праздник урожая, День государственного флага, первый День города в Сухуме, 85-летний юбилей Госансамля песни и танца Абхазии, джаз-и-блюз фестиваль "Черноморская ривьера", выступление пианиста-виртуоза Даниила Крамера в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".

Sputnik предлагает вспомнить лучшие кадры культурной жизни Абхазии – 2016.