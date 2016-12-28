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Удавы и подземные жители: культурная Абхазия в 2016 году

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  • Балетная постановка Золушка в исполнении труппы театра классического балета Русский балетный театр на сцене Государственного русского театра драмы Республики Абхазия
  • Праздник урожая на поляне Лыхнашта
  • Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазии.
  • Сельхоз ярмарка.
  • Grand Opera Gala
  • Премьера спектакля Рождество в доме Купьелло в Русском театре
  • Премьера спектакля Черная Курица в Русдраме
  • Фестиваль Хибла Герзмава приглашает
  • Выступление Даниила Крамера в рамках фестиваля Хибла Герзмава приглашает.. в Абхазии
  • День флага.
  • Театрализованное шоу ко дню города Сухум.
  • Джаз & Блюз фестиваль Черноморская ривьера в Сухуме.
  • Кролики и удавы.
  • Спектакль Снегурочка.
  • Церемония открытия ЧМ ConiFA 2016 в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Золушка" "Русского балетного театра" на сцене РУСДРАМа.

Спектакли и народные гуляния, праздник урожая и сельхозярмарка, Sputnik представляет фотоленту самых ярких кадров культурной жизни Абхазии уходящего года.

Этот год в Абхазии был наполнен яркими событиями в сфере культуры. Наиболее запоминающимся стала опера "Медея" в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". Спектакль начался на руинах Диоскурии, но из-за начавшейся бури был перенесен в Абхазский драмтеатр, где был продолжен спустя четыре часа. Постановка "Рождества в доме Купьелло" Русского театра драмы восхитила зрителей непривычным для Абхазии использованием света на сцене.

"Кролики и удавы" в постановке Мадины Аргун на сцене Абхазского драмтеатра рассказывали зрителю сатирическую притчу в минималистических декорациях и костюмах: плащи, сачки и колпаки из газеты на деревянном помосте подчеркивали абсурдность происходящего.

Естественно, культурная жизнь не заканчивалась спектаклями, хотя были еще "Снегурочка", "Черная курица, или Подземные жители", "Золушка" и другие, а помимо них: праздник урожая, День государственного флага, первый День города в Сухуме, 85-летний юбилей Госансамля песни и танца Абхазии, джаз-и-блюз фестиваль "Черноморская ривьера", выступление пианиста-виртуоза Даниила Крамера в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".

Sputnik предлагает вспомнить лучшие кадры культурной жизни Абхазии – 2016.

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