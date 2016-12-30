Дома и в гостях: спортивные достижения Абхазии в 2016 году

Самым главным событием в спортивной жизни Абхазии 2016 года, пожалуй, была победа национальной сборной по футболу в чемпионате ConIfa. С 28 мая по 5 июня вся страна пребывала в нервном ожидании каждой последующей встречи абхазской сборной с соперниками. Переполненные болельщиками трибуны столичного стадиона "Динамо" взрывались овациями, лозунгами и аплодисментами при каждом "наступлении" абхазских футболистов в сторону ворот соперников, а забитые голы приводили их в состояние неизмеримого счастья. Национальная сборная не подвела своих фанатов, дошла до финала без единого проигрыша, а в напряженном финальном матче с командой из Пенджаба, в серии пенальти добыла главную победу в чемпионате. Вместе с триумфаторами ликовала вся страна.

2016 год запомнился и победой молодой абхазской теннисистки из Гагры Амины Аншба в Чемпионате Европы среди спортсменов до 18 лет в Швейцарии. В финале турнира Амина обыграла первую ракетку мира в этой возрастной категории Олесю Первушину со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

Аншба рассказала Sputnik, что во время предыдущей встречи с Первушиной в Милане она проиграла, но это не сломило девушку, а, наоборот, стимулировало на усиленные тренировки шесть дней в неделю по два раза в день.

Вначале лета 2016 года республику удивил абхазский велосипедист-любитель Денис Саманба, который заявил о своем намерении преодолеть путь около двух тысяч километров от Сухума до Москвы на двухколесном транспорте. Со дня старта и до самого финиша за передвижением и состоянием здоровья спортсмена внимательно следило и освещало информационное агентство Sputnik Абхазия. К опубликованным статьям в соцсетях сопереживающие велосипедисту болельщики писали слова поддержки и оставляли подбадривающие комментарии, без чего, по словам самого Саманба, он бы не смог одолеть столь долгий путь за шесть дней, 13 часов и 10 минут.

Если к футболу, теннису и популярным на Кавказе единоборствам жители республики уже привыкли, то проведение турнира OFS-9 "Битва в Абхазии", в котором участвовало 24 бойца из 11 стран мира, в том числе двое абхазов, стало ярким и необычным спортивным событием в жизни страны.

Несмотря на молодость и небольшой опыт в боях без правил, Энрику Агрба и Александру Тванба удалось отстоять честь страны и порадовать публику победами. Организаторы "Битвы в Абхазии" в рамках шоу-программы устроили поединок на звание чемпиона OFS-9 по грэпплингу между легендой смешанных единоборств, чемпионом мира по джиу-джитсу и грэпплингу американцем Джеффом (Снеговиком) Монсоном и Леваном Берсаевым из Северной Осетии. Битва титанов завершилась ничьей.

Были и исключительные победы абхазских спортсменов. Так, в октябре 2016 года Дмитрий Гвазава из Гудауты стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2 L. Несмотря на то, что почти каждый автомобилист республики любит быструю езду, успехов на профессиональных трассах до Гвазава еще никто не добивался.

Сегодня Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Бескомпромиссную победу одержал молодой боксер из Абхазии Саид Смыр в боксерском шоу, которое прошло 26 ноября в Пятигорске.

"Когда заиграла абхазская музыка, и Саид в бурке и башлыке вышел на ринг, весь зал замер. Напряжение было невероятное, так как там находилось много представителей Северного Кавказа, поддержка была сумасшедшая", — описал царившую перед боем атмосферу организатор поездки, бывший спортсмен Роман Качарава.

В финальной встрече в весовой категории до 72 килограммов Смыр одолел россиянина Сергея Фролова и завоевал титул чемпиона боксерского шоу "Без компромиссов".

Невозможно представить спортивную жизнь Абхазия без праздничных традиционных конно-спортивных соревнований. Эти события ежегодно с нетерпением ждет большинство жителей республики, а наездники демонстрируют все навыки верховой езды и возможности своих грациозных "спутников".

В селе Дурипш Гудаутского района в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая абхазские жокеи определяли, кто из них лучший в метании дротиков, конном футболе, джигитовке. А 27 сентября на Бзыбском ипподроме, где лично присутствовал глава государства, разыграли кубки трех президентов Абхазии.