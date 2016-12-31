Sputnik Абхазия предлагает вспомнить семнадцать мгновений одного года. 2016 год запомнился Абхазии обострением внутриполитической ситуации в стране: проведение референдума о досрочных выборах президента, народный сход, штурм оппозицией МВД Абхазии.

Этот год в Абхазии был наполнен яркими культурными событиями. Наиболее запоминающимся стала опера "Медея" на фестивале "Хибла Герзмава приглашает…". Постановка спектакля "Рождество в доме Купьелло" Русском театре драмы. Самым ярким спортивным событием в уходящем году стала победа сборной Абхазии в Чемпионате мира по футболу ConIFA. В 2016 году впервые жители Абхазии отметили день города Сухум, в честь дня рождения столица получила свой логотип yeSUKHUM.