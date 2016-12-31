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Семнадцать мгновений одного года

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© AFP/ Brendan SMIALOWSKI
Закон "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов был подписан президентом Абхазии 9 февраля 2016 года. Законопроект был принят Парламентом Абхазии 18 декабря 2015 года.

Редакция Sputnik Абхазия предлагает фотоленту, рассказывающую о главных событиях уходящего 2016 года в республике.

Sputnik Абхазия предлагает вспомнить семнадцать мгновений одного года. 2016 год запомнился Абхазии обострением внутриполитической ситуации в стране: проведение референдума о досрочных выборах президента, народный сход, штурм оппозицией  МВД Абхазии. 

Этот год в Абхазии был наполнен яркими культурными событиями. Наиболее запоминающимся стала опера "Медея" на фестивале "Хибла Герзмава приглашает…". Постановка спектакля "Рождество в доме Купьелло" Русском театре драмы. Самым ярким спортивным событием в уходящем году стала победа сборной Абхазии в Чемпионате мира по футболу ConIFA. В 2016 году впервые жители Абхазии отметили день города Сухум, в честь дня рождения  столица получила свой логотип yeSUKHUM.

 

 

 

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