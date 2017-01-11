Делегация Министерства иностранных дел Абхазии во главе с министром Дауром Кове находится с рабочим визитом в Республике Никарагуа.

Ранее власти РФ приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.