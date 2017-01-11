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Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки

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  • В Детройте была представлена специальная версия Mercedes-AMG GT C Edition 50. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров.
  • Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
  • Nissan представила концепт Vmotion 2.0. Новинка позиционируется как чистый автомобиль, способный полностью исключить смертельные ДТП.
  • Volkswagen презентовал концепт минивэна I.D. Buzz. Электрическая версия культового Microbus способна проехать на одной зарядке около 600 километров.
  • Японская автомобильная компания Infiniti привезла в Детройт концепт нового поколения кроссовера QX50. Серийный выпуск автомобиля ожидается в конце 2018 года.
  • Премьерным в этом году стало награждение лучшей модели в категории спортивный внедорожник или минивэн. По итогам голосования победу в этой категории с 300 баллами одержал Chrysler Pacifica
  • Cadillac Escala, официально представленный в Калифорнии в августе 2016 года, позиционируется как будущий флагман американского производителя. По словам представителей компании, авто демонстрирует гены марки и дает сигнал о возвращении на вершину премиального сегмента.
  • В Детройте состоялась мировая премьера Audi SQ5 TFSI и Audi A5/S5 Cabriolet.
  • Электромобиль Chevrolet Bolt стал одним из автомобилей 2017 года по версии международного североамериканского автосалона. Модель получила 364 голоса, значительно опередив седан Hyundai Genesis G90 и Volvo S90.
  • Пикап Honda Ridgeline также стал автомобилем года, завоевав 364 голоса и обойдя аналогичные модели Ford F-series Super Duty и Nissan Titan.
  • Представители южнокорейского автоконцерна Hyundai представили на суд американского потребителя новую модель Genesis, которая поступит в продажу весной 2017 года.
  • Внедорожник Lincoln Navigator на автосалоне в Детройте.
  • Первой и единственной китайской компанией, представившей свои новинки в Детройте, стал автоконцерн GAC. Из Поднебесной в США привезли электрический GAС GE3 (на фото), концепт кроссовера GAC EnSpirit и GAC GS7.
  • Автомобили Smart на автосалоне в Детройте.
  • Корейская компания Kia презентовала новую модель Stinger, название которой переводится как жало.
  • Итальянский автоконцерн Alfa Romeo привез в Детройт анонсированную в 2015 году модель Giulia
  • Audi также представила в Детройте концепт полноразмерного кроссовера Q8, который появится в продаже в 2018 году. Одна из особенностей новинки — большие сенсорные экраны, которые помогают управлять автомобилем.
  • Председатель правления Daimler AG, глава Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше на автосалоне в Детройте
  • В Детройте состоялась мировая премьера пятого поколения флагманского седана Lexus LS 500. Самый первый Lexus LS дебютировал также на североамериканском салоне в январе 1989 года.ф
  • Infiniti Q50 на автосалоне в Детройте.
© AFP/ JIM WATSON
В Детройте была представлена специальная версия Mercedes-AMG GT C Edition 50. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Новинки автомобильной промышленности, представленные на автосалоне в Детройте, смотрите в фотоленте Sputnik Эстония.

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Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
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