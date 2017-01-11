Михаил Мархолиа, известный абхазский режиссер театра, кино и телевидения, заслуженный деятель искусств Абхазии, внес большой вклад в абхазскую театральную культуру, за 38 лет творческой деятельности режисссер стал автором 41 работы в театре и кино.
В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 6 на 7 января прошло ночное Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.
В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.
Мария Фиаларетова переехала с семьей жить в Абхазию пять лет тому назад. В городе Новый Афон Филаретова в домашних условиях занимается фьюзингом – новой для Абхазии технологией работы со стеклом.
Делегация Министерства иностранных дел Абхазии во главе с министром Дауром Кове находится с рабочим визитом в Республике Никарагуа.
Синоптики Абхазии прогнозирует облачность в четверг 12 января.
Ранее власти РФ приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.