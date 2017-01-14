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Ночь в кузне: древний абхазский обряд Ажьырныхуа

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  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
  • Ажьырныхуа в селе Эшера.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ажьырныхуа — один из главных праздников в традициях абхазов. Ученые отмечают, что Ажьырныхуа проводят в Абхазии более двух тысяч лет. Это семейный, родовой праздник, который связан с божеством кузни и кузнечного ремесла – Шашвы. Праздник Ажьырнухуа отмечают вечером 13 января.

Ажьырныхуа — один из главных праздников в традициях абхазов. Ученые отмечают, что Ажьырныхуа проводят в Абхазии более двух тысяч лет. Это семейный, родовой праздник, который связан с божеством кузни и кузнечного ремесла – Шашвы. Праздник Ажьырнухуа отмечают вечером 13 января.

Ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне — ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы. Молящийся просит о благополучии для рода и для всех членов семьи. Он просит Всевышнего о здоровье семьи, об изобилии в доме, и чтобы он уберег всех от несчастий. Праздник Ажьырныхуа проводят также и семьи, в которых нет родовой кузни.

Ажьырныхуа проводят с заходом солнца, когда вся семья (кроме хозяйки дома и невесток) направляется к кузне, и старший в семье произносит моление, обращенное к Всевышнему. До этого вся семья готовится к традиционному ритуалу. В семье Виссариона Читанаа приготовления шли с самого утра. Важную часть в этом процессе занимает жертвоприношение, в семьях, где есть родовые кузни, режут коз или петухов по количеству членов семьи. Обычно коз режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых коз приносят в жертву ежегодно. Помимо петухов, на каждого члена семьи пекут лепешки с сыром и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне. Во время произнесения молитвы старший в семье держит в руках на специальной ореховой палочке печень и сердце жертвенных животных.

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Ажьырныхуа в селе Эшера.
Ночь в кузне: древний абхазский обряд Ажьырныхуа
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