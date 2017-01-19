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"Аиааира" поэтессы Лели Тванба

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  • Поэтесса Леля Тванба
  • Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
  • Леля Тванба, Арзамет Тарба и Гули Кичба в доме-музее Дмитрия Гулиа
  • Леля Тванба сажает дерево во дворе Баслахуской средней школы. Март 1988 год.
  • Леля Тванба и Татьяна Гулиа в годы работы в доме-музее Дмитрия Гулиа.
  • Леля Тванба среди абхазских поэтов и писателей.
  • Баграт Шинкуба, Джума Ахуба, Иван Папаскир, Леля Тванба на встрече с молодыми писателями.
  • Леля Тванба на свадьбе своей близкой подруги Ларисы Званба. Октябрь 1980 год.
  • Леля Тванба на годовщине свадьбы Виктора Джения и Софы Агумаа.
  • Во время экскурсии в доме-музее Дмитрия Гулиа.
  • Актеры драматического кружка: Римма Зухуба, Леля Тванба, Этери Адлейба, Нуца Авидзба, Марина Тванба. Сухум 1976 год
© Фото: архив семьи Тванба
Поэтесса Леля Тванба родилась 19 января 1952 года в селе Нижняя Эшера Сухумского района.

Автору своеобразного гимна Победы абхазского народа, поэтессе Леле Тванба 19 января исполнилось бы 65 лет.

Поэтесса Леля Тванба родилась 19 января 1952 года в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Окончив сельскую среднюю школу, в 1969 году она поступила на курсы Сухумского бюро экскурсоводов. В 1970 году Леля Тванба поступает в Сухумский государственный педагогический институт, на географический факультет.

Публиковаться Леля Тванба начала после поступления в институт, ее стихотворения печатались в периодических изданиях "Амцабз", "Алашара", в газете"Апсны капш". Первый сборник ее стихов "Ашамтаз" вышел в 1981 году, а в 1984 году "Ацх алакэкэа", в 2001 году  вышла третья книга "Ахакашэа".

Поэзия Лели Тванба подчеркивает главную проблему абхазского народа – боль и переживания за современную Абхазию, а также надежду на ее возрождение и счастливое будущее.

Лели Тванба не стало 21 ноября 2006 года.

Подробнее об этом читайте здесь >>       

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