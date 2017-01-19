"Аиааира" поэтессы Лели Тванба

Поэтесса Леля Тванба родилась 19 января 1952 года в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Окончив сельскую среднюю школу, в 1969 году она поступила на курсы Сухумского бюро экскурсоводов. В 1970 году Леля Тванба поступает в Сухумский государственный педагогический институт, на географический факультет.

Публиковаться Леля Тванба начала после поступления в институт, ее стихотворения печатались в периодических изданиях "Амцабз", "Алашара", в газете"Апсны капш". Первый сборник ее стихов "Ашамтаз" вышел в 1981 году, а в 1984 году "Ацх алакэкэа", в 2001 году вышла третья книга "Ахакашэа".

Поэзия Лели Тванба подчеркивает главную проблему абхазского народа – боль и переживания за современную Абхазию, а также надежду на ее возрождение и счастливое будущее.

Лели Тванба не стало 21 ноября 2006 года.

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