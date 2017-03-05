Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды

Неделя выдалась и вправду насыщенной. Эти семь дней запомнились многим не только победами в спорте любимых команд и завершением Масленицы, но и рабочим визитом президента России Владимира Путина в дружественный Кыргызстан, выставкой кошек в Москве и новосельем занесенных в красную книгу двух леопардов в Приморском крае.

Каждый из подобранных снимков красочно передает атмосферу праздника, торжественность события, настроение людей.

Вот маленькая девочка пытается своим язычком поймать снежинку во время празднования Масленицы в Центре русской культуры "Кремль в Измайлово", а вот киргизы готовятся к приему Владимир Путина, все должны быть чисто и аккуратно.

Любителям животных эта неделя запомнится тем, что Приморский парк "Чудесный" стал домом для двух котят леопардов, которые игриво и не без удивления позируют фотографу.