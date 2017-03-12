Сталин, шотландский кот и Георгий Победоносец: неделя в объективе

Неделя выдалась богатой на разнообразные соревнования и конкурсы. Снимки профессиональных спортсменов: футболистов, лыжниц, тяжелоатлетов в фотоленте Sputnik разбавляют и дополняют одновременно дворовые баскетболисты из Гаваны и хвостатый участник выставки котов, который, видимо, одолжил шляпу у Гарри Поттера.

Официальный визит Владимира Путина на открытие перинатального центра в Брянске соседствует с мойкой памятника Георгию Победоносцу в Москве.

Очень странная акция памяти Сталина перемежается снимками с выставки 25-летия дипломатических отношений России и ЮАР и чувственным балетом австрийского режиссера в Москве.

Мир разнолик и прекрасен, как в фотоленте Sputnik, и не только на этой неделе.