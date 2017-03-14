Больше, чем точки на карте: необычная география Абхазии

Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон много раз упоминались в русской литературе, появлялись в советских кинофильмах. Сухум связан с именами Горького, Есенина, Мандельштама, Искандера, Маяковского, Стругацких, Паустовского. О Новом Афоне писали Чехов и Алексей Толстой, о Гагре – Бабель и Фурманов. В Нижней Эшере имел дачу художник Василий Верещагин, Пицунду заочно описал Жюль Верн.

Киноперсонажи тоже частенько появлялись на фоне абхазских пейзажей. У Гегского водопада Холмс победил Мориарти, в Новоафонской пещере заблудились Том Сойер с Бекки Тэтчер, в ресторане Гагрипш обедал Олег Даль в образе стивенсонского принца Флоризеля.

В последние годы Абхазия снова начинает появляться в кино. Здесь Карен Шахназаров снимал "Исчезнувшую империю", Джаник Файзиев "Август. Восьмого", Кира Коваленко "Софичку", компания Disney "Последнего богатыря".