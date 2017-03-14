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Больше, чем точки на карте: необычная география Абхазии

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  • Ресторан Белый Парус на Набережной Махаджиров
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  • Три кипариса, оставшиеся от аллеи на даче Верещагина
  • Страны мира. Республика Абхазия
  • Дворец принца Ольденбургского
  • Гостиница Россия.
  • Фуникулер
  • Пицундский храм
  • Новоафонская пещера
  • Новоафонский монастырь.
  • Ресторан Гагрипш.
  • Гегский водопад
  • Здание Шахматного клуба и Союза журналистов Абхазии
  • Санаторий Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гостиница "Рица" в Сухуме. В сентябре 1929 года в ней останавливался Максим Горький. В январе 1924 года с речью на смерть Ленина здесь с балкона выступал Лев Троцкий.

Абхазия с XIX привлекала писателей, поэтов, художников, ученых, в следующем столетии сюда в поисках натуры зачастили кинорежиссеры, Sputnik предлагает прогуляться по литературным, живописным и киноадресам Абхазии.

Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон много раз упоминались в русской литературе, появлялись в советских кинофильмах. Сухум связан с именами Горького, Есенина, Мандельштама, Искандера, Маяковского, Стругацких, Паустовского. О Новом Афоне писали Чехов и Алексей Толстой, о Гагре – Бабель и Фурманов. В Нижней Эшере имел дачу художник Василий Верещагин, Пицунду заочно описал Жюль Верн.

Киноперсонажи тоже частенько появлялись на фоне абхазских пейзажей. У Гегского водопада Холмс победил Мориарти, в Новоафонской пещере заблудились Том Сойер с Бекки Тэтчер, в ресторане Гагрипш обедал Олег Даль в образе стивенсонского принца Флоризеля.

В последние годы Абхазия снова начинает появляться в кино. Здесь Карен Шахназаров снимал "Исчезнувшую империю", Джаник Файзиев "Август. Восьмого", Кира Коваленко "Софичку", компания Disney "Последнего богатыря".



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