"Империя мусора" и Новруз в Афинах: неделя в объективе мировых фотографов

Подборка самых интересных фотографий детей, коллекционеров, спортсменов и животных, сделанных за последнюю неделю, получилась захватывающей.

К "забавной" можно отнести фотографию 86-летней бельгийки Кэтрин Блюмен, которая известна тем, что собирает игрушки. За последние 65 лет Блюмен собрала свыше 20 тысяч как мягких, так и пластиковых игрушек. На фотографии агентства Reuters видно грандиозную коллекцию в ее брюссельском доме.

21 марта в лагере беженцев, расположенном на территории бывшего Олимпийского комплекса в южном пригороде Афин, дети участвовали в празднованиях Новруза (день нового года для иранских и тюркских народов – ред.)

18 марта в Омске прошел турнир Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены города Омска, победители и призеры чемпионатов России, участники международных соревнований. Один из спортсменов в объективе Sputnik.