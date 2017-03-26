23:04 26 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

"Империя мусора" и Новруз в Афинах: неделя в объективе мировых фотографов

Получить короткую ссылку
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Одиннадцатимесячная Сакена спит в гамаке на променаде рядом с озером в Мумбаи
  • Работник собирает мусор с реки Марилао в Булакан, к северу от Манилы, 18 марта 2017 года
  • Бельгийка Кэтрин Блумэн, 86 лет, среди более чем 20 000 фаршированных и пластмассовых игрушек, которые она коллекционирует более 65 лет в своем доме в Брюсселе
  • Дети участвуют в празднованиях Ноуроза (Новруз) «Новый день», традиционный афганский Новый год, 21 марта 2017 года в лагере для беженцев, расположенном на территории бывшего Олимпийского комплекса в южном пригороде Афин
  • Британский принц Уильям, герцог Кембриджский и его жена Британия Кейт, герцогиня Кембриджская, смотрят на Сене по Парижу через циферблат в Musee d'Orsay
  • Афганский мужчина на ослике во время празднования Дня Новруза в Кабуле 21 марта 2017 года
  • Президент РФ В. Путин встретился с исполнительным секретарем СНГ С. Лебедевым
  • Добровольцы сирийской гражданской обороны, известные как «белые каски», проходят среди обломков, поскольку они тушат огонь, по сообщениям, из-за ударов с воздуха в контролируемом повстанцами городе Хамурия в восточном регионе Гута на окраине столицы Дамаска .
  • Молодежь выступает для Папы Фрэнсиса во время встречи с кандидатами на получение подтверждения на стадионе Сан-Сиро в Милане
  • Открытый Кубок Омской области по бодибилдингу
  • Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, составляющих флаг Европейского Союза
  • Фигура, изображающая президента США Дональда Трампа, стоит рядом с освещенным фейерверком во время финала фестиваля Фальяс, который приветствует весну и отмечает День святого Иосифа в Валенсии
  • Реплика Статуи Свободы украшена футболкой с надписью Настоящее в Париже в четверг, 23 марта 2017 года
  • Женщина из балийской индуистской держат руку своего внука на пляже во время Меласти, церемония очищения перед святым днём Ньипи в Джаньяре, Бали
© REUTERS/ Danish Siddiqui
Eleven-month-old Sakeena sleeps in a hammock on the promenade next to a lake in Mumbai
Eleven-month-old Sakeena sleeps in a hammock on the promenade next to a lake in Mumbai, India, March 21, 2017. REUTERS/Danish Siddiqui TPX IMAGES OF THE DAY

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли самые яркие фотоснимки прошедшей недели.

Подборка самых интересных фотографий детей, коллекционеров, спортсменов и животных, сделанных за последнюю неделю, получилась захватывающей.

К "забавной" можно отнести фотографию 86-летней бельгийки Кэтрин Блюмен, которая известна тем, что собирает игрушки. За последние 65 лет Блюмен собрала свыше 20 тысяч как мягких, так и пластиковых игрушек. На фотографии агентства Reuters видно грандиозную коллекцию в ее брюссельском доме.

21 марта в лагере беженцев, расположенном на территории бывшего Олимпийского комплекса в южном пригороде Афин, дети участвовали в празднованиях Новруза (день нового года для иранских и тюркских народов – ред.)

18 марта в Омске прошел турнир Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены города Омска, победители и призеры чемпионатов России, участники международных соревнований. Один из спортсменов в объективе Sputnik.



Еще фотоленты

  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
    Последнее обновление: 19:26 23.03.2017
    19:26 23.03.2017

    Бросить камень дальше и подпрыгнуть выше: абхазские игры в Сухуме

    Абхазские народные игры: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня - введены в программу XVI спартакиады школьников.

    228
    10
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
    Последнее обновление: 11:22 23.03.2017
    11:22 23.03.2017

    "Молодые голоса" пели Абхазии

    Первый день XVI конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" завершился гала-концертом в Абхазской госфилармонии имени Гумба.

    276
    9
  • Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Сезон Осень-Зима 2017-2018. День первый
    Последнее обновление: 12:06 19.03.2017
    12:06 19.03.2017

    Спортивная и модная: неделя в фотографиях Sputnik

    Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли самые яркие фотоснимки прошедшей недели.

    143
    11
  • Концерт Капелллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
    Последнее обновление: 19:44 17.03.2017
    19:44 17.03.2017

    Реквием: память о жертвах войны

    Концерт классической музыки из произведений Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта и Малера прошел в Абхазской государственной филармонии в память жертв Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

    134
    9

Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Одиннадцатимесячная Сакена спит в гамаке на променаде рядом с озером в Мумбаи
"Империя мусора" и Новруз в Афинах: неделя в объективе мировых фотографов
Избирком идет в гости: как голосовали дома на выборах в Парламент Абхазии
Избирком идет в гости: как голосовали дома на выборах в Парламент Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia