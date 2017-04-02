Двойники Эйнштейна, пыльный шторм и беженцы: неделя в объективе

Разноликая неделя в снимках со всего мира. Радостная и печальная, красивая и ужасная. Сирийский мальчик в лагере для беженцев и мировой рекорд по количеству двойников Альберта Эйнштейна в Канаде, украшенная лошадь на фестивале в Катманду и обидное падение в грязь участника многодневной гонки в Тель-Авиве, пыльный шторм в Сомали и окончание учебного года в полицейской академии США, задержание участника оппозиционного митинга во Владивостоке и протесты против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне. Мир не черно-белый, он наполнен разноцветными красками и полутонами. Все это – в фотоленте Sputnik.



