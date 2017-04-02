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Двойники Эйнштейна, пыльный шторм и беженцы: неделя в объективе

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© Sputnik. Алексей Дружинин
Рабочая поездка Владимира Путина и Дмитрия Медведева в пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий уходящей недели.

Разноликая неделя в снимках со всего мира. Радостная и печальная, красивая и ужасная. Сирийский мальчик в лагере для беженцев и мировой рекорд по количеству двойников Альберта Эйнштейна в Канаде, украшенная лошадь на фестивале в Катманду и обидное падение в грязь участника многодневной гонки в Тель-Авиве, пыльный шторм в Сомали и окончание учебного года в полицейской академии США, задержание участника оппозиционного митинга во Владивостоке и протесты против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне. Мир не черно-белый, он наполнен разноцветными красками и полутонами. Все это – в фотоленте Sputnik. 




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