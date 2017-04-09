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Голубь в руках патриарха и лыжный спуск в купальниках: неделя в объективе

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© Sputnik. Владимир Астапкович
Акция памяти и солидарности "Питер – мы с тобой!" в Москве, посвященная памяти погибших во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий уходящей недели.

Неделя в снимках со всего мира: грусть и радость, спортивные достижения и благость Благовещения. 

"Питер – мы с тобой" — на акцию памяти жертв погибших в теракте в метро в Санкт-Петербурге вышли тысячи москвичей. Людей в очередной раз объединила трагедия. Православные отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на который принято отпускать на волю птиц. Вот Патриарх Кирилл выпускает голубя после богослужения в соборе Московского кремля. 

А вот наши фигуристы на Чемпионате мира, и уж совсем эпатажный фестиваль на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, участники которого устроили массовый спуск с горы в купальниках. 

Очередь из сирийских беженцев в немецкое посольство в Стамбуле и машина с аппетитными фруктами в столице Гондураса. 

Мир, переливающийся красками, веселый и трагичный, светлый и мрачный, — все это в фотоленте Sputnik.  




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