Голубь в руках патриарха и лыжный спуск в купальниках: неделя в объективе

Неделя в снимках со всего мира: грусть и радость, спортивные достижения и благость Благовещения.

"Питер – мы с тобой" — на акцию памяти жертв погибших в теракте в метро в Санкт-Петербурге вышли тысячи москвичей. Людей в очередной раз объединила трагедия. Православные отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на который принято отпускать на волю птиц. Вот Патриарх Кирилл выпускает голубя после богослужения в соборе Московского кремля.

А вот наши фигуристы на Чемпионате мира, и уж совсем эпатажный фестиваль на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, участники которого устроили массовый спуск с горы в купальниках.

Очередь из сирийских беженцев в немецкое посольство в Стамбуле и машина с аппетитными фруктами в столице Гондураса.

Мир, переливающийся красками, веселый и трагичный, светлый и мрачный, — все это в фотоленте Sputnik.



