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Рукопожатие Лаврова и айсберг в весеннюю посевную: неделя в объективе фотографов

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© REUTERS/ Regis Duvignau
Соревнование по прыжкам через корову во Франции.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий прошедшей недели в стране и в мире.

Пока жители Ньюфаундленда любуются на первые айсберги в этом сезоне, на Кубани идет посевная компания, в Ростове-на-Дону репетируют Парад Победы, в Хабаровске спасатели тренируются тушить пожары, а парижские полицейские разгоняют слезоточивым газом демонстрантов.

Неделя выдалась разная, в том числе и для Абхазии. В республике она запомнилась визитом Сергея Лаврова. Он пил кофе на Брехаловке, посетил Русский театр драмы имени Искандера и решил выяснить, кто такой Томас Тхайцук, фотографии которого украшают фойе театра? Выяснилось, что это фотокорреспондент Sputnik. Министр пожал Томасу руку, исторический момент запечатлели коллеги.

Еще одно событие всколыхнуло ряды верующих. Сначала в Гале, а потом в Ткварчале в жилых домах появились образы, которым паломники (а к домам началось настоящее паломничество) приписывают волшебные свойства.

Кстати, после Великого поста и Пасхи начался сезон свадеб на Красную горку. Одна из счастливых пар на Красной площади в Москве –в фотоленте Sputnik.



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