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Владислав Ардзинба: ученый лидер

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  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба. Архивное фото.
  • В. Г. Ардзинба
  • В.Г. Ардзинба
  • Председатель ВС Абхазии В.Ардзинба
© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Эшера в семье педагога, преподавателя истории, ветерана Великой Отечественной войны Григория Ардзинба и школьного деловода Надежды Язычба

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 72 года.

В фотоленте Sputnik представлены фотографии Владислава Ардзинба разных периодов жизни: детство, студенчество, депутатство в Верховном Совете СССР, председательство в Верховном Совете Абхазской АССР и президентство.

Подробнее об этом читайте здесь >>

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