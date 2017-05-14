Владислав Ардзинба: ученый лидер

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Около 35% избирателей проголосовали в округе № 17 к обеду На выборы в Парламент – Народное собрание Республики Абхазия, которые проходят 14 мая на избирательном округе №17 Гудаутского района, свои кандидатуры выдвинули Леонид Лакербая и Леонид Чамагуа. 144

Валерия Адлейба и домино Жители и гости Сухума смотрели трансляцию полуфинала проекта "Ты супер!" на Брехаловке. 462