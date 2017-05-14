Владислав Ардзинба: ученый лидер

В фотоленте Sputnik представлены фотографии Владислава Ардзинба разных периодов жизни: детство, студенчество, депутатство в Верховном Совете СССР, председательство в Верховном Совете Абхазской АССР и президентство.
В фотоленте Sputnik представлены фотографии Владислава Ардзинба разных периодов жизни: детство, студенчество, депутатство в Верховном Совете СССР, председательство в Верховном Совете Абхазской АССР и президентство.
В Абхазии отмечается 100-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба.
Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в абхазской столице.
Праздничное богослужение в день памяти великомученика Георгия Победоносца прошло в храме в селе Илор в субботу 6 мая.
Народному просветителю, Заслуженному учителю Абхазии, бывшему министру просвещения республики, директору Абхазского педучилища и абхазской Горской средней школы № 10 Григорию Чукбар 5 мая исполнилось бы 105 лет.
На выборы в Парламент – Народное собрание Республики Абхазия, которые проходят 14 мая на избирательном округе №17 Гудаутского района, свои кандидатуры выдвинули Леонид Лакербая и Леонид Чамагуа.
Жители и гости Сухума смотрели трансляцию полуфинала проекта "Ты супер!" на Брехаловке.
Валерия Адлейба и еще трое участников детского международного вокального шоу "Ты супер!" вышли в финал, который пройдет 26 мая на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана в Беларусь и пообещал показать прелесть «клочка земли в центре Европы».
Популярный спортивный журналист Василий Уткин объявил о завершении карьеры комментатора на телевидении.
Глава фонда "Журналисты в беде" Рамазан Есергепов получил ножевое ранение в живот в поезде Алматы-Астана и несколько часов истекал кровью.
В доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар, из-за чего сгорела часть крыши и наружной стены.
Потенциал Азербайджана, где проходят IV Игры исламской солидарности, позволяет провести более масштабные спортивные соревнования.
В Пекине стартовал экономический форум "Один пояс – один путь", в котором принимают участие президенты и премьер-министры 29 стран.
Китай намерен выделить 8,7 миллиардов долларов развивающимся странам, которые участвуют в строительстве нового Шелкового пути.
Выборы в Совет старейшин проходят в армянской столице – конечная цель избрание нового мэра Еревана.
Минобороны Латвии планирует вложить десятки миллионов евро в проекты армейской инфраструктуры.
Чуть более тысячи человек собралось в Кишиневе перед зданием парламента Молдовы на протест против изменения избирательной системы.
В Узбекистане начался набор тысячи человек, желающих трудиться в компании Мосгортранс водителем маршрутного автобуса.
Мэрия литовского города Шяуляй не знает, как поступить с обелиском и захоронением советских солдат находящимися на центральной площади.
Представительница Абхазии Лера Адлейба прошла в финал конкурса "Ты супер!" с песней казахстанской певицы Розы Рымбаевой.
Глава фонда "Журналисты в беде" Рамазан Есергепов получил ножевое ранение в живот в поезде Алматы-Астана и несколько часов истекал кровью.
В доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар, из-за чего сгорела часть крыши и наружной стены.