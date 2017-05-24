Сухумский рынок в лицах

Завсегдатаи рынка уже знают продавцов в лицо: у кого дешевле, у кого дороже, с кем поторговаться. Есть и чисто человеческие предпочтения. То есть приходят не только продукты закупить, но и обсудить с продавцом дела семейные. Если диалог затянется, то разговор, как правило, переходит к обсуждению внутренней и внешней политики.

География и биография продавцов самая разная. За прилавком стоят люди самых разных профессией и вовсе без нее, разных возрастов, из разных районов и разных городов страны – стоят кто по два года, а кто и по сорок.

Сухумский рынок не входит в список достопримечательностей столицы, но его посещение для гостей города становится обязательным в программе пребывания в Сухуме. Это одно из немногих мест, где можно приобрести свежие продукты из категории "это наше, местное". Тот же сыр, мед или аджика всегда хорошего качества. Есть выбор, можно поторговаться. Это объясняется тем, что в первую очередь рынок посещает местное население, а "своих", как говорится, не проведешь.

Рынок – это не только место розничной торговли, но и подобие "информационного агентства". "Newsroom" рынка оперативно получает информацию, причем из самых достоверных источников, обрабатывает и выпускает ее с завидной, даже для профессиональных СМИ, скоростью.

Столичный рынок – это, конечно, центр. Причем центр республиканского значения. Если перефразировать известное изречение, то все дороги ведут к Сухумскому рынку. Весь общественный транспорт, не только городской, направляется к рынку. Ежедневно, с раннего утра сюда стекаются городские маршрутки и троллейбусы, автобусы из сел. Кто-то приезжает с товаром, другие за покупками.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера продавцы начинают снижать цены.



