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Сухумский рынок в лицах

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  • Наверное, нет такого человека в Абхазии, кто не знает, кто такая Баба Седа. По крайней мере, слышали о ней. В системе торговли она уже полсотни лет. Торгует аджикой и различными специями
  • Вадим Шакрыл – мясник. Ему 62 года, уроженец села Дурипш Гудаутского района. Работает более 20 лет
  • Лариса Кове. Ей 60 лет. Работает на рынке 20 лет. Продает молочную продукцию, в частности, сыр. Живет в Сухуме
  • Марина Агрба. Два десятилетия в торговле. Продает кукурузную муку. Родом из села Лашкиндар Очамчырского района. Возраст - 50 лет
  • Назакат Гасимовна Назирова. Соседи по прилавку и покупатели обращаются к ней Баба Надя. Ей уже за 80, из них почти 20 лет работает в торговле. Занимается цветами
  • Вера Рафиковна Алексанян. Возраст не раскрыла, но сказала, что торгует с 1960 года. Продает зелень.
  • Виктория Давтян. Одна из самых юных продавцов Сухумского рынка. Ей 24 года. Полтора года продает высококачественный кофе
  • Анатолий Гудименко. 70 лет, сухумчанин. Работает 15 лет. Продает столярные инструменты
  • Иорами Андреевич Пангани. Ему 68 лет. Занимается торговлей почти 20 лет
  • Алхас Квициния. 31 год, из них 10 работает на рынке мясником
  • Регина Алмасхановна Адзинба. Родом из Джгерды Очамчырского района. Продает фрукты и сухофрукты. Работает на рынке более 20 лет
  • Галина Федоровна занимается книжным бизнесом и канцтоварами. Ей 66 лет
  • Заира Чамагуа. 58 лет, из них 20 лет продает зелень на Сухумском рынке. Родом из села Абгархук Гудаутского района
  • Джопуа Илья - мясник. Работает на рынке 22 года
  • Миносян Соня Арутюновна торгует овощами. Ей за 70 лет
  • Джамила Ласурия из села Кутол Очамчырского района. Четыре года торгует специями, аджикой и медом. Живет в Сухуме.
  • Саакян Джульетта, как и многие, продает овощи. Торговлей занимается около 40 лет. Самой ей 74 года.
  • Инга Харчилава занимается продажей кукурузной муки. Ей 49 лет. В торговле 20 лет
  • Валентина Усадчева. Работает на рынке 5 лет. До торговли работала на железной дороге
  • Джинджолия Лина. Пять лет в сфере торговли. Живет в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Наверное, нет такого человека в Абхазии, кто не знает, кто такая Баба Седа. По крайней мере, слышали о ней. В системе торговли она уже полсотни лет. Торгует аджикой и различными специями

Sputnik Абхазия подготовил фотоленту с Сухумского рынка, на которой запечатлены его "герои" - продавцы.

Завсегдатаи рынка уже знают продавцов в лицо: у кого дешевле, у кого дороже, с кем поторговаться. Есть и чисто человеческие предпочтения. То есть приходят не только продукты закупить, но и обсудить с продавцом дела семейные. Если диалог затянется, то разговор, как правило, переходит к обсуждению внутренней и внешней политики.  

География и биография продавцов самая разная. За прилавком стоят люди самых разных профессией и вовсе без нее, разных возрастов, из разных районов и разных городов страны – стоят кто по два года, а кто и по сорок.

Сухумский рынок не входит в список достопримечательностей столицы, но его посещение для гостей города становится обязательным в программе пребывания в Сухуме. Это одно из немногих мест, где можно приобрести свежие продукты из категории "это наше, местное". Тот же сыр, мед или аджика всегда хорошего качества. Есть выбор, можно поторговаться. Это объясняется тем, что в первую очередь рынок посещает местное население, а "своих", как говорится, не проведешь.

Рынок – это не только место розничной торговли, но и подобие "информационного агентства". "Newsroom" рынка оперативно получает информацию, причем из самых достоверных источников, обрабатывает и выпускает ее с завидной, даже для профессиональных СМИ, скоростью.

Столичный рынок – это, конечно, центр. Причем центр республиканского значения. Если перефразировать известное изречение,  то все дороги ведут к Сухумскому рынку. Весь общественный транспорт, не только городской, направляется к рынку. Ежедневно, с раннего утра сюда стекаются городские маршрутки и троллейбусы, автобусы из сел. Кто-то приезжает с товаром, другие за покупками.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера продавцы начинают снижать цены.




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