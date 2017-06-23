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Самые яркие болельщики Кубка конфедераций

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  • Стадион Казань Арена перед матчем Кубка конфедераций-2017 Португалия – Мексика
  • Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Германия – Чили
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© Sputnik. Алексей Филиппов
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

Болельщики сборных семи стран мира приехали в Россию, чтобы поддержать свои национальные команды в борьбе за кубок конфедераций.



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Стадион Казань Арена перед матчем Кубка конфедераций-2017 Португалия – Мексика
Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
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