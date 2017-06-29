Номинанты фотоконкурса имени Андрея Стенина, вошедшие в шорт-лист

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Кобахия: районы получат полномочия по охране культурного наследия Производственное совещание Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия с региональными представителями в сфере ИКН и представителями органов местного самоуправления состоялось в четверг 29 июня. 5

Подача воды в ряде районов Сухума будет прекращена 30 июня Подача питьевой воды будет прекращена в центральной части города, на Старом поселке, в нагорной части города, в районах Маяка и ВИЭМа. 91