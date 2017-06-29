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Номинанты фотоконкурса имени Андрея Стенина, вошедшие в шорт-лист

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© Фото: Алексей Мальгавко I stenincontest.ru
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" представлена серия Алексея Мальгавко "Дорога в школу Айдара Колдашева"

Sputnik публикует работы, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в разных номинациях.

Проголосовать за понравившиеся работы молодых фоторепортеров можно на сайте конкурса stenincontest.ru.



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