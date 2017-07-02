Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе

Последняя неделя июня 2017 года была насыщена разнообразными событиями.

На Красной площади в Москве устроили салют в честь выпускников 2017 года, в Серпуховском районе Московской области прошел языческий праздник солнцестояния (Ивана Купала), а в пятнице, 30 июня в Москве прошел сильнейший ливень и град.

В объективе ведущих фотографов - ямайский спринтер Усэйн Болт, французский баскетболист Руди Гоберт, палестинский уличный торговец кукурузой на пляже в городе Газа, сирийская девушка в Раке, пакистанские юноши в Исламабаде, палестинские женщины с воздушными шарами возле комплекса мечети Аль-Акса и многое другое.