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Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе

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© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Выпускники во время праздничного салюта на Красной площади.

Фотоснимки самых ярких событий в мире последней недели июня в фотоленте информационного агентства Sputnik Абхазия.

Последняя неделя июня 2017 года была насыщена разнообразными событиями. 

На Красной площади в Москве устроили салют в честь выпускников 2017 года, в Серпуховском районе Московской области прошел языческий праздник солнцестояния (Ивана Купала), а в пятнице, 30 июня в Москве прошел сильнейший ливень и град. 

В объективе ведущих фотографов  - ямайский спринтер Усэйн Болт,  французский баскетболист Руди Гоберт, палестинский уличный торговец кукурузой на пляже в городе Газа,  сирийская девушка в Раке, пакистанские юноши в Исламабаде, палестинские женщины с воздушными шарами возле комплекса мечети Аль-Акса и многое другое. 



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