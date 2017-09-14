История конкурса "Мисс Америка" в фотографиях

Первый конкурс "Мисс Америка" состоялся 7-8 сентября 1921 года в Атлантик Сити.

Поначалу конкурс проводился с целью привлечения туристов. По мере роста популярности "Мисс Америка" менялись и его требования. В 1949 году были введены новые правила, по которым конкурсантки не должны были быть замужними или разведенными женщинами, сообщает Sputnik Армения.

До 1951 оценивалась не красота участниц в целом, а совершенство. Самым важным считалось лицо — за него давали до 15 баллов.

С 1954 года конкурс "Мисс Америка" транслируется телевидением. Первую прямую трансляцию этого конкурса в 1954 году посмотрели 30 % (27 миллионов) американцев. Наиболее высокие телеквоты конкурс имел в 60-е годы XX века, когда практически в каждой американской семье появился телевизор.

Чернокожие американки не участвовали в "Мисс Америка" до середины 70-х годов. Только в 1984 году конкурс выиграла чернокожая красавица Ванесса Линн Уильямс.

Чаще других титул "Мисс Америка" выигрывали представительницы штатов Калифорния, Оклахома и Огайо — по шесть раз.