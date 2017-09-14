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История конкурса "Мисс Америка" в фотографиях

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  • Первая Мисс Америка 1921 года Маргарет Горман
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  • Мисс Америка 1940 года Франсес Мари Берк
  • Мисс Америка 1945 года Бесс Майерсон
  • Мисс Америка 1971 года Филлис Джордж
  • Мисс Америка 1976 года Тоуни Элэйн Годин
  • Мисс Америка 1980 года Черил Превитт
  • Мисс Америка 1984 года Ванесса Уильямс
  • Мисс Америка 1995 Хизер Уайтстоун
  • Мисс Америка 2000 года Хетер Френч Генри
  • Мисс Америка 2010 года Каресса Камерон
  • Мисс Америка 2013 года Мэллори Хейган
  • Мисс Америка 2016 года Бетти Кантрелл
  • Мисс Америка 2017 Кара Мунд
© AP Photo.
Первая Мисс Америка 1921 года Маргарет Горман

Первый конкурс "Мисс Америка" состоялся 7-8 сентября 1921 года в Атлантик Сити.

Поначалу конкурс проводился с целью привлечения туристов. По мере роста популярности "Мисс Америка" менялись и его требования. В 1949 году были введены новые правила, по которым конкурсантки не должны были быть замужними или разведенными женщинами, сообщает Sputnik Армения

До 1951 оценивалась не красота участниц в целом, а совершенство. Самым важным считалось лицо — за него давали до 15 баллов.

С 1954 года конкурс "Мисс Америка" транслируется телевидением. Первую прямую трансляцию этого конкурса в 1954 году посмотрели 30 % (27 миллионов) американцев. Наиболее высокие телеквоты конкурс имел в 60-е годы XX века, когда практически в каждой американской семье появился телевизор.

Чернокожие американки не участвовали в "Мисс Америка" до середины 70-х годов. Только в 1984 году конкурс выиграла чернокожая красавица Ванесса Линн Уильямс.

Чаще других титул "Мисс Америка" выигрывали представительницы штатов Калифорния, Оклахома и Огайо — по шесть раз.




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