Весна-лето 2018: тенденции следующего сезона на неделе моды в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке весна-лето 2018 - это главные модные тенденции следующего сезона – актуальные модели, силуэты, расцветки и материалы в одном месте в течение нескольких дней.

Неделя моды в Нью-Йорке — одно из главных и самых авторитетных ежесезонных событий fashion-индустрии. Именно с нее традиционно начинается модный марафон. Каждую весну и осень на восточном побережье США собираются представители профессионального сообщества, журналисты, знаменитости, блогеры и десятки тысяч желающих первыми узнать, что будет модно в следующем сезоне. Затем Нью-Йорк передает эстафету Лондону, Милану и Парижу.

Sputnik Молдова предлагает самые актуальные модели, силуэты, расцветки и материалы.