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Весна-лето 2018: тенденции следующего сезона на неделе моды в Нью-Йорке

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  • Дэвид Бекхэм на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модели на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модели на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель Джиджи Хадид на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Российская модель Ирина Шейк на Неделе моды в Нью-Йорке, США
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  • Стилисты работают над прической модели за кулисами на Неделе моды в Нью-Йорке, США
  • Модели во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке, США
  • Модель представляет коллекцию Monse во время Недели моды в Нью-Йорке, США
  • Модель демонстрирует коллекцию Christian Siriano Spring 2018 во время Недели моды в Нью-Йорке, США
  • Модель Белла Хадид представляет коллекцию Brandon Maxwell Spring/Summer 2018 на Неделе моды в Нью-Йорке, США
  • Модели представляют коллекцию Desigual Spring/Summer 2018 на Неделе моды в Нью-Йорке, США
  • Модель во время презентации коллекции Tory Burch Spring Summer 2018 на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Ким Кардашян на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Певица и дизайнер Рианна встречает гостей на презентации своей коллекции Fenty for Puma Spring / Summer 2018 на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель во время презентации коллекции Prabal Gurung SS18 на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель во время презентации коллекции Philipp Plein Spring 2018 на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модели на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель во время презентации коллекции Adam Selman на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Участницы с собакой на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модели Адриана Лима и Ирина Шейк с дизайнером Филиппом Плейном на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель во время презентации коллекции Liu Bolin Debut на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель во время презентации коллекции Zadic & Voltaire на Неделе моды в Нью-Йорке
  • Модель Карли Клосс во время репетиции показа коллекции Brandon Maxwell Spring/Summer 2018 на Неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS/ Eduardo Munoz
Модель на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке весна-лето 2018 - это главные модные тенденции следующего сезона – актуальные модели, силуэты, расцветки и материалы в одном месте в течение нескольких дней.

Неделя моды в Нью-Йорке — одно из главных и самых авторитетных ежесезонных событий fashion-индустрии. Именно с нее традиционно начинается модный марафон. Каждую весну и осень на восточном побережье США собираются представители профессионального сообщества, журналисты, знаменитости, блогеры и десятки тысяч желающих первыми узнать, что будет модно в следующем сезоне. Затем Нью-Йорк передает эстафету Лондону, Милану и Парижу. 

Sputnik Молдова предлагает самые актуальные модели, силуэты, расцветки и материалы.




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