Лучшие наряды с красной дорожки Emmy 2017

В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения Академии телевизионных искусств и наук США; главная теленаграда года - прекрасный повод для того, чтобы показать лучшие наряды на красной дорожке

Очередная, 69-я церемония вручения Академии телевизионных искусств и наук США (Emmy) прошла вечером в воскресенье в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал CBS.

Награду в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал сериал "Рассказ служанки", снятый по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Лучшей актрисой в драматическом телесериале стала исполнительница главной роли в "Рассказе служанки" Элизабет Мосс. Лучшим драматическим актером стал Стерлинг К. Браун, исполняющий в сериале "Это мы" роль Рэндалла Пирсона.

Сериал "Вице-президент" завоевал награду в категории "Лучший комедийный сериал", а главная героиня сериала Джулия Луи-Дрейфус стала победительницей в категории "Лучшая комедийная актриса". Получая награду, создатели картины поблагодарили другие сериалы за вдохновение, в шутку назвав среди них "Белый дом Трампа".

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.