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Новые коллекции на показе недели моды в Мадриде

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  • Модели представляют коллекцию бренда Andres Sarda на Неделе моды в Мадриде
  • Модель в купальнике от Dolores Cortes на Неделе моды в Мадриде
  • Модель в наряде Agatha Ruiz de la Prada на Неделе моды в Мадриде
  • Модели на показе Maya Hansen на Неделе моды в Мадриде
  • Модель на показе Francis Montesinos на Неделе моды в Мадриде
  • Модели на показе Agatha Ruiz на Неделе моды в Мадриде
  • Модель в купальнике от Dolores Cortes на Неделе моды в Мадриде
  • Модель во время показа новой коллекции Francis Montesinos на Неделе моды в Мадриде
  • Модель на показе Andres Sarda's Spring/Summer 2018 во время Недели моды в Мадриде
  • Модель на показе Ulises Merida во время Недели моды в Мадриде
  • Модель на показе Juana Martin's Spring/Summer 2018 во время Недели моды в Мадриде
  • Модель на показе Maya Hansen's Spring/Summer 2018 во время Недели моды в Мадриде // AFP / Gabriel Bouys
  • Модели на показе Menchen Tomas' Spring/Summer 2018 во время Недели моды в Мадриде
  • Модель на показе Andres Sarda's Spring/Summer 2018 во время Недели моды в Мадриде
  • Модель на показе Debota&Lomba's Spring/Summer 2018 во время Недели моды в Мадриде
© AFP/ Gabriel Bouys
Модели представляют коллекцию бренда Andres Sarda на Неделе моды в Мадриде

В Мадриде с 16 по 20 сентября проходила неделя моды Mercedes-Benz. Самые яркие образы смотрите в подборке Sputnik.

Sputnik Молдова представляет работы молодых испанских дизайнеров и новые коллекции модных брендов.




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Модель на показе Andres Sarda's Spring/Summer 2018 во время Недели моды в Мадриде
Новые коллекции на показе недели моды в Мадриде
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