Новые коллекции на показе недели моды в Мадриде

Sputnik Молдова представляет работы молодых испанских дизайнеров и новые коллекции модных брендов.
В Мадриде с 16 по 20 сентября проходила неделя моды Mercedes-Benz. Самые яркие образы смотрите в подборке Sputnik.
Sputnik Молдова представляет работы молодых испанских дизайнеров и новые коллекции модных брендов.
Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей международного астрономического фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year
В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения Академии телевизионных искусств и наук США; главная теленаграда года - прекрасный повод для того, чтобы показать лучшие наряды на красной дорожке
Если вы не боитесь уснуть под открытым небом, во льду, в песках, в горах, над и под водой, в канализационной трубе и даже в тюрьме, то наш топ необычных отелей - для вас.
Неделя моды в Нью-Йорке весна-лето 2018 - это главные модные тенденции следующего сезона – актуальные модели, силуэты, расцветки и материалы в одном месте в течение нескольких дней.
Две разные по своим свойствам воздушные массы существенно изменят погоду на Черноморском побережье Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Что подарили президенту Абхазии, который не прошел регистрацию, какой подарок профессор Борис Лапин назвал неоригинальным, и кому он подарил слона на торжественном закрытии юбилейной конференции НИИЭПиТа, читайте в материале корреспондента Sputnik Анжелики Бения.
На 70-ом году жизни скончался кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженный деятель культуры, руководитель ансамбля "Афыртын" Лев Кецба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Суд приговорил к штрафу в размере более 1,1 миллиона тенге гражданина России, который ударил полицейского в аэропорту Алматы.
С 29 сентября открывается автобусный рейс из Москвы до Бишкека: автобусы будут отправляться два раза в неделю с московского автовокзала "Южные ворота".
Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.
Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.
Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.
Президент Молдовы Игорь Додон посетил военные учения "Огненный щит – 2017", проходящие на военной базе под Кишиневом.
Дипломаты России и Таджикистана обсудили массовую стычку с участием мигрантов у ТЦ "Москва" и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Парламент Кыргызстана в первом чтении принял законопроект о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.
В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.