Жара, танки и взрывы: обстановка в сирийском Дейр-эз-Зоре

После снятия трехлетней блокады жизнь в Дейр-эз-Зоре постепенно налаживается Открываются торговые палатки, в домах появляется электричество.

Город Дейр-эз-Зор находился в полном окружении террористов в течение последних трех лет. С сентября 2017 года правительственные войска Сирии ведут наступление на востоке и юго-востоке города. Sputnik Таджикистан подготовил фотоленту о жизни сирийского города Дейр-эз-Зоре.

Сирийской армии и союзным силам удалось выбить противника из нескольких районов города, а также отбросить боевиков ИГ на 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.

Боевики ИГ продолжают оказывать сопротивление, хотя многие добровольно сдаются.

ВКС России наносит точечные удары по объектам террористов в Дейр-эз-Зоре.