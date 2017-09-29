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На гребне хвоста: соревнования собак-серферов

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  • Чемпионат по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел на калифорнийском пляже Хантингтон-Бич 23 сентября. На фото: пес Скайлер
  • В турнире принимали участие псы и их хозяева из США, Австралии и Бразилии. На фото: пес Дерби со своим хозяином
  • У участников соревнования было 12 минут на то, чтобы поймать волну. На фото: пес Чарли
  • Жюри оценивало хвостатых серферов по тому, насколько уверенно и долго они стояли на доске, а также по мастерству, с которым это было сделано. На фото: пес Джордиа
  • Участники турнира выступали в категориях большие и маленькие псы, а самые отчаянные спортсмены соревновались в тандеме. На фото: выступление в тандеме пса Бакио и его хозяина
  • Турнир Surf City Surf Dog в этом году проходил уже в девятый раз. На фото: участник соревнования, собака Далила
  • Корги Жожо ждет своей очереди для выступления
  • Псы Дерби и Тедди соревнуются с Самсоном и Далилой
  • Собака Эбби с хозяином Майклом Уи после выступления
  • Выступления пса Черри
  • Райан Тор и его пес Пижон перед выступлением на турнире
  • Спустя 10 минут Райан и Пижон уже не настолько уверены в себе
  • Ты не поймал волну - тогда волна поймала тебя, собака по кличке Кула спешно покидает доску
Mark RALSTON / AFP
Чемпионат по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел на калифорнийском пляже Хантингтон-Бич 23 сентября. На фото: пес Скайлер.

Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел в Калифорнии. Участники соревнований — в фотоленте Sputnik.

Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел в Калифорнии. Участники соревнований — в фотоленте Sputnik Эстония.




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