На гребне хвоста: соревнования собак-серферов

Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел в Калифорнии. Участники соревнований — в фотоленте Sputnik Эстония.
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел в Калифорнии. Участники соревнований — в фотоленте Sputnik.
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел в Калифорнии. Участники соревнований — в фотоленте Sputnik Эстония.
Фитнес завоевывает мир. От Джакарты до Нью-Йорка, от Исламабада до Лондона люди занимаются спортивной ходьбой, бегом, акробатикой и другими упражнениями
27 сентября в Сухуме отметили 24 годовщину освобождения столицы Абхазии от грузинских агрессоров во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
После снятия трехлетней блокады жизнь в Дейр-эз-Зоре постепенно налаживается Открываются торговые палатки, в домах появляется электричество.
В столице Кыргызстана состоялся фестиваль уличных театров, смотрите фотоленту наших коллег из Sputnik.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили скачки и народные гуляния в селе Моква Очамчырского района в пятницу 29 сентября.
Лейтенанты, выпускники высших военных учебных заведений 2017 года, прибывшие для дальнейшего прохождения службы, завершили учебно-методические сборы в российской военной базе Южного военного округа в Абхазии.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.
Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.
В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.
Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала возмутительным выдворение из Молдовы журналистки Дарьи Асламовой.
Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.
Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.
Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.