Два президента в Мыкуашта: скачки, каратэ и ахылпахас

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили скачки и народные гуляния в селе Моква Очамчырского района в пятницу 29 сентября.

В преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили село Моква, где прошли праздничные народные гуляния и конноспортивные соревнования.

Для гостей Моквы администрация Очамчырского района, руководство и жители села организовали праздничный концерт, в котором выступили певцы абхазской эстрады, местные хореографические коллективы, а ученики районных школ прочли стихи, спели на родном языке и даже продемонстрировали свои навыки в каратэ. В конноспортивных соревнованиях участие приняли лучшие жокеи страны.