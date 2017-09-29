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Два президента в Мыкуашта: скачки, каратэ и ахылпахас

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Визит президента ПМР в Абхазию на празднование Дня Победы (13)
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  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
  • Визит президента ПМР Вадима Красносельского в село Моква
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главы Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики посетили храм в селе Моква.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили скачки и народные гуляния в селе Моква Очамчырского района в пятницу 29 сентября.

В преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили село Моква, где прошли праздничные народные гуляния и конноспортивные соревнования. 

Для гостей Моквы администрация Очамчырского района, руководство и жители села организовали праздничный концерт, в котором выступили певцы абхазской эстрады, местные хореографические коллективы, а ученики районных школ прочли стихи, спели на родном языке и даже продемонстрировали свои навыки в каратэ. В конноспортивных соревнованиях участие приняли лучшие жокеи страны.

Темы:
Визит президента ПМР в Абхазию на празднование Дня Победы (13)

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