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Самые странные рекорды книги Гиннесса

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  • Самые странные рекорды книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды Книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды Книги Гиннесса
  • Самые странные рекорды Книги Гиннесса
Guinness World Records
Самые странные рекорды книги Гиннесса

В свет вышло очередное, 63-е издание Книги рекордов Гиннесса. Самые странные рекорды — в фотоленте Ria.ru.




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