Самые странные рекорды книги Гиннесса

В свет вышло очередное, 63-е издание Книги рекордов Гиннесса. Самые странные рекорды — в фотоленте Ria.ru.
Конноспортивные соревнования, приуроченные к 24 годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 25-летию освобождения Гагрского района, прошли на Бзыбском ипподроме 1 октября.
30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск. В этот день в республике провели акции памяти, парад и народные гулянья.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили скачки и народные гуляния в селе Моква Очамчырского района в пятницу 29 сентября.
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел в Калифорнии. Участники соревнований — в фотоленте Sputnik.
За прошедший курортный сезон "Единым билетом" в Абхазию воспользовалось 1403 пассажира.
Стрелявший по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок принял ислам несколько месяцев назад.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прокомментировал итоги референдума за отделение Каталонии от Испании, где 90% проголосовавших высказались за независимость.
Переднеазиатские леопарды, выпущенные на территории Кавказского заповедника, могут быть переселены в Дагестан и Северную Осетию.
Россия формирует на южных рубежах ЕАЭС пояс коллективной безопасности с участием Азербайджана – в его основе политический диалог и экономические проекты.
Армения обжалует решение Международной федерации тяжелой атлетики отстранить сборную страны от участия в чемпионате мира.
Жители Астаны активно обсуждают предложение городских властей включить плату за проезд в автобусе в счет за коммунальные услуги.
Российский кардиохирург Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.
Минск и Москва пока не пришли к компромиссу относительно цены на транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море.
Мнение жителей Латвии о России в этом году значительно улучшилось: 47% опрошенных заявили, что относятся к соседней стране положительно.
Еврокомиссия оштрафовала литовскую железнодорожную госкомпанию на 28 миллионов евро за разобранные пути из Мажейкяй в Реньге (Латвия).
Президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд: главу республики нельзя принуждать к одобрению предложений премьера о назначениях в правительстве.
Нижняя палата парламента Таджикистана разрешила отставным офицерам силовых структур вернуться на службу для укрепления обороноспособности страны.
Российские военные прибыли в Узбекистан для первых с 2005 года совместных учений с узбекскими коллегами на высокогорном полигоне.
Цифровой саммит лидеров стран ЕС в Таллинне стал полем незаметного сражения между сторонниками и противниками налога на интернет-компании.
Переднеазиатские леопарды, выпущенные на территории Кавказского заповедника, могут быть переселены в Дагестан и Северную Осетию.
Россия формирует на южных рубежах ЕАЭС пояс коллективной безопасности с участием Азербайджана – в его основе политический диалог и экономические проекты.
Армения обжалует решение Международной федерации тяжелой атлетики отстранить сборную страны от участия в чемпионате мира.