Абхазия на коне: скачки в Бзыпте

Конноспортивные соревнования, приуроченные к 24 годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 25-летию освобождения Гагрского района, прошли на Бзыбском ипподроме 1 октября.

В забегах на разные дистанции разыгрывалось кубки и призы. Среди многочисленных зрителей были жители со всех районов Абхазии, а также российские туристы.

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