Париж готовится к Хэллоуину

В Париже в преддверии Хэллоуина прошел "Зомби-моб". Подробности события — в фотоленте РИА Новости.
Зомби прошлись по улицам столицы Франции, репетируя Хэллоуин.
В Париже в преддверии Хэллоуина прошел "Зомби-моб". Подробности события — в фотоленте РИА Новости.
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8 октября на исторической Лыхненской поляне состоялся праздник урожая. Сельчане угостили гостей праздника молодым вином и гастрономическими изысками.
В Гагре прошли праздничные мероприятия в честь Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
Владимир Путин 7 октября отмечает свое 65-летие. Обычно в свой день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге. А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче.
Пресс-конференция по итогам Международной агропромышленной выставки "Золотая осень 2017" в Москве с участием министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарба и победителей выставки Камиллы Квициния и Дура Тугуш прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 10 октября.
Несмотря на очевидную возможность использовать криптовалюты для отмывания денежных средств, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем, Путин признает актуальность этой цифровой технологии для всего мира.
Во Всемирный день борьбы со смертной казнью юрист Олег Папаскири рассказал о том, насколько был бы эффективен этот способ наказания в условиях Абхазии.
Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.
Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.
Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.
Трое иностранных экстремалов спрыгнули с парашютом с самого высокого знания Казахстана – комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.
В Интернете появились записи телефонных разговоров неизвестных людей о готовящихся в Кыргызстане беспорядках.
Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября, белорусское правительство не исключает перевода расчетов на российские рубли.
Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".
Предложение Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья не нашло поддержку у НАТО, но урегулирование ситуации не близко, считает эксперт.
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетит в Душанбе на заседание глав военных ведомств стран СНГ.
МЧС России не подтвердило информацию о гибели узбекистанцев при пожаре на строительном рынке "Синдика" в Московской области.
В Таллиннском заливе проходят учения водолазов, цель – поиск опасных подводных объектов и обезвреживание взрывчатых веществ.
Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.
Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.
Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.