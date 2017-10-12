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Юбилейный Кубок к юбилею. Победный матч "Нарта"

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  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Гагра и Нарт
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
  • Финал Кубка Абхазии по футболу между командами Нарт Сухум и Гагра Гагра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный клуб "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в финальном матче соперников из "Гагры" со счетом 4:1.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2017 года состоялся на столичном стадионе "Динамо" в четверг 12 октября.

Футбольный клуб "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в финальном матче соперников из "Гагры" со счетом 4:1.

На третьей минуте матча счет открыл игрок "Гагры". По итогам двух таймов "Нарт" владел игровым преимуществом, что и отразилось на конечном результате матча. Уже до конца первого тайма сухумские игроки смогли отыграть пропущенный мяч.

Второй гол игроки "Нарта" забили уже во втором тайме. Третий гол был забит под занавес матча, а четвертый уже в добавленное арбитром время.

В 2017 году обладатель Кубка Абхазии по футболу "Нарт" отмечает 20 лет со дня создания. Этот Кубок стал для Сухумской команды юбилейным десятым. 

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