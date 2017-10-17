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Самые красивые девушки ВФМС в Сочи

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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (25)
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  • Команда Sputnik приняла участие в фестивальном забеге в Сочи
  • Рауль Хаджимба и молодежь из Абхазии на церемонии открытия ВФМС-2017
© Sputnik. Miroslav Rotari
Команда Sputnik приняла участие в фестивальном забеге в Сочи. От Sputnik Абхазия в забеге участвовала корреспондент Анжелика Бения (первая справа).

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Армении, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (25)



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