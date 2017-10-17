Самые красивые девушки ВФМС в Сочи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Армении, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.
Хлеб - один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни. Всемирный день хлеба (World Bread Day) отмечается 16 октября.
За два выходных дня в Сухуме зрители с большим интересом наблюдали за спортивными событиями: в субботу прошел дружеский забег "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, а в воскресенье прошли старты по триатлону.
Финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег "Сухумский октябрь" прошли в Сухуме в субботу 14 октября.
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе, – в фотоленте Sputnik.
В Центральном выставочном зале в Сухуме подвели итоги ежегодного арт-пленэра "Краски осени Абхазии – 2017", который проходил в республике с 10 по 17 октября.
17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника создан Рицинский национальный реликтовый парк.
На подготовку инвестиционного паспорта Сухума ушло около одного года, рассказал на пресс-конференции в АГТРК заместитель главы столичной администрации Леон Кварчия во вторник 17 октября.
Трехлетний богатырь из Владикавказа смог толкнуть "Жигули" – видеоролик буквально взорвал социальные сети.
Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.
Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.
В казахстанском Петропавловске остро не хватает угля, власти объясняют дефицит нехваткой вагонов для его транспортировки в регион.
Кыргызстанца арестовали в России на 30 суток по обвинению в заведомо ложном сообщении о взрывном устройстве в больнице.
Историку и философу из России Петру Рябову, который отбыл шесть суток ареста в Беларуси, до 2027 года запретили въезд в страну.
Лайму Вайкуле снова уличили в нарушении закона: за выгул собак по пляжу Юрмалы певице может грозить штраф до 700 евро.
Президент Финляндии не верит в угрозу странам Балтии со стороны России: по его словам, такого же мнения придерживаются многие финны.
Общий государственный долг Молдовы за год увеличился более чем на треть и составил 2,92 миллиарда долларов США.
"Ночные волки" совершают мотопробег по Таджикистану: они везут иконы, чтобы передать во все церкви, которые встретятся на их пути.
Депутаты Узбекистана планируют запретить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, и их рекламу в дневное время.
В четверг в Таллинне открывается кинофестиваль "Неделя российских фильмов": на суд эстонской публике представят продукты российского кинематографа.
Трехлетний богатырь из Владикавказа смог толкнуть "Жигули" – видеоролик буквально взорвал социальные сети.
Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.
Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.