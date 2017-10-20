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В путешествие: 25 удивительных мест России

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  • Остров Ольхон на Байкале
  • Карелия. Остров Кижи
  • Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
  • Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
  • Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
  • Танцующий лес на Куршской косе в Калининградской области
  • Закат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале
  • Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
  • Арт-объект Границы империи и вселенский разум в деревне Никола-Ленивец Калужской области
  • Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
  • Кратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
  • Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском
  • Молодожены на всесезонном горном курорте Домбай (Домбайская поляна)
  • Город мертвых у села Даргавс
  • Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
  • Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
  • Высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденскеом районе Чеченской республики
  • Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии
  • Соляное озеро Эльтон. Волгоградская область, Палласовский район
  • Вид на Белую скалу в Белогорском районе Крыма
  • Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии
  • Остров-град Свияжск
  • Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае
  • Вид на Нило-Столобенскую пустынь и озеро Селигер с колокольни Богоявленского собора монастыря. Остров Столобный (Столбный)
  • Кавказский государственный природный биосферный заповедник
© Sputnik. Владимир Смирнов
Одной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.

Самые живописные достопримечательности России - в фотоленте Sputnik Латвия.

Отправляемся в фотопутешествие по России: красоты здешней природы — это не только известные на весь мир Байкал, Камчатка и Кижи, но и не менее впечатляющие природные территории в укромных уголках огромной страны.




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