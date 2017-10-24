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Самые молодые политики столетия

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  • Себастьян Курц (Sebastian Kurz), Австрия, архивное фото
  • Эммануэль Макрон, Франция, архивное фото
  • Теодор Рузвельт, США, архивное фото
  • Беназир Бхутто, Пакистан, архивное фото
  • Тони Блэр, Соединенное Королевство, архивное фото
  • Виктор Орбан, Венгрия, архивное фото
  • Михаил Саакашвили, архивное фото
  • Дэвид Кэмерон, Соединенное Королевство, архивное фото
  • Маттео Ренци, Италия, архивное фото
  • Атифете Яхьяга, Косово, архивное фото
  • Шарль Мишель, Бельгия, архивное фото
  • Рамзан Кадыров, архивное фото
  • Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, архивное фото
© AP Photo. Ronald Zak
По итогам прошедших в воскресенье выборов, Себастьян Курц станет самым молодым канцлером Австрии. Его консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) впервые за 15 лет стала самой мощной силой в стране

Sputnik Таджикистан подготовил список фотографий с самыми молодыми политиками в истории, которые занимали высокие посты в государстве

Sputnik Таджикистан сделал подборку фотографий с самыми молодыми политиками в истории.




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