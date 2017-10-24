Самые молодые политики столетия

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 20 октября. Всего, по данным организаторов, в нем приняли участие 25 тысяч человек из 188 стран мира, а также пять тысяч волонтеров. При этом изначально планировалось, что число участников составит 20 тысяч.