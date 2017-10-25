Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты

В фотоленте Sputnik Латвии собраны некоторые из представителей природы, которые пробуждают у людей тягу к прекрасному. Глаз поражает совершенство их форм, грациозность и сила движений, разнообразие и красота окраски.
Данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) свидетельствуют, что каждый час с лица Земли исчезают три вида животных; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время.
В фотоленте Sputnik Латвии собраны некоторые из представителей природы, которые пробуждают у людей тягу к прекрасному. Глаз поражает совершенство их форм, грациозность и сила движений, разнообразие и красота окраски.
Sputnik предлагает вниманию читателей подборку фотографий с самыми молодыми политиками в истории, которые занимали высокие посты в государстве.
Ольга Кварчия, кукольница из Очамчыры, уже больше семи месяцев шьет куклы Тильд.
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте Sputnik
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 20 октября. Всего, по данным организаторов, в нем приняли участие 25 тысяч человек из 188 стран мира, а также пять тысяч волонтеров. При этом изначально планировалось, что число участников составит 20 тысяч.
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно треть населения в возрасте от 18-65 лет мучает мигрень.
Пресс-конференция, посвященная итогам первых гастролей Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву с 20 по 22 октября, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 25 октября.
Если ваш компьютер неожиданно стал медленнее работать, возможно, он помогает кому-то добывать криптовалюту
Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.
Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.
На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.
Россия обвиняет Казахстан в реэкспорте сахара-сырца из третьих стран. Астана обвинения не отрицает, но имеет на этот счет собственное мнение.
Главы правительств Кыргызстана и Казахстана поручили министерствам доработать "дорожную карту", призванную разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию.
Целый арсенал снарядов и мин времен Великой Отечественной войны был обнаружен на поле в Лиозненском районе Беларуси.
Противники скандального фильма Алексея Учителя "Матильда" обвинили латышей в убийстве последнего российского императора.
Литовская общественность призвала узаконить голосование в интернете, чтобы даже уехавшие из страны граждане смогли высказать свое мнение.
Мэрия Кишинева предлагает строго ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе акций протеста, на центральной площади города.
Из Поволжья в Таджикистан переброшены подразделения "легкой" мотострелковой бригады для подготовки на незнакомых полигонах.
Исполком СНГ приветствует желание Узбекистана председательствовать в организации в 2020 году, о котором заявил президент Шавкат Мерзиёев.
Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве на побережье Балтийского моря в северной Эстонии, оказалось кокаином.
Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.
Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.
На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.