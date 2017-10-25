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Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты

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Теленок. Всемирный день животных призван привлечь внимание не только к проблемам диких зверей

Данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) свидетельствуют, что каждый час с лица Земли исчезают три вида животных; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время.

В фотоленте Sputnik Латвии собраны некоторые из представителей природы, которые пробуждают у людей тягу к прекрасному. Глаз поражает совершенство их форм, грациозность и сила движений, разнообразие и красота окраски.




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