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Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017

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  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
  • Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS/ Toru Hanai
Автосалон Tokyo Motor Show 2017 пройдет в столице Японии с 27 октября по 5 ноября. Накануне официальной церемонии открытия выставки организаторы представили экспозицию прессе.

Крупнейшие мировые автопроизводители покажут ряд инновационных разработок на автосалоне Tokyo Motor Show 2017, который пройдет с 27 октября по 5 ноября в столице Японии.

Основные новинки мирового автопрома в конце октября-начале ноября можно увидеть в столице Японии, где начинает работу Международный токийский автосалон. Концепт-кары, умные электромобили и человекоподобный робот на мотоцикле — в фотоленте Ria.ru.




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Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
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