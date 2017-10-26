Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017

В Абхазии уже больше недели во всех поликлиниках и больницах республики проходит вакцинация населения против сезонного гриппа. Вокруг прививок существует множество домыслов, предрассудков и опасений. Сотрудники Sputnik Абхазия решили на собственном примере показать, что это не так страшно, как многие себе рисуют в воображении.

13