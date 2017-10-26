Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017

Основные новинки мирового автопрома в конце октября-начале ноября можно увидеть в столице Японии, где начинает работу Международный токийский автосалон. Концепт-кары, умные электромобили и человекоподобный робот на мотоцикле — в фотоленте Ria.ru.
Крупнейшие мировые автопроизводители покажут ряд инновационных разработок на автосалоне Tokyo Motor Show 2017, который пройдет с 27 октября по 5 ноября в столице Японии.
Основные новинки мирового автопрома в конце октября-начале ноября можно увидеть в столице Японии, где начинает работу Международный токийский автосалон. Концепт-кары, умные электромобили и человекоподобный робот на мотоцикле — в фотоленте Ria.ru.
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Членов религиозно-экстремистской организации, планировавшей террористический акт в Баку, ликвидировали спецслужбы Азербайджана.
Сертификация томатов в Армении не вызывает доверия, в итоге под видом армянских производителей в Россию поставляются реэкспортные томаты из Турции, заявляют эксперты.