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VIII Абхазо-российский деловой форум

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (40)
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  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • Вахтанг Пипия
  • Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
  • Владимир Лепехин
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
  • VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегаты перед началом форума у Кабинета Министров Республики АБхазия.

27 октября в Сухуме состоялся VIII Абхазо-российский деловой форум. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходил форум.

Восьмой Абхазо-российский деловой форум был посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, поиску инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (40)



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VIII Абхазо-российский деловой форум
VIII Абхазо-российский деловой форум
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