VIII Абхазо-российский деловой форум

Данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) свидетельствуют, что каждый час с лица Земли исчезают три вида животных; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время.