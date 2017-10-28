00:26 29 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Танцевальная дуэль с кинжалами

Получить короткую ссылку
108 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
  • Выступление ансамбля Шаратын
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" состоялся в 1970 году в Абхазской государственной филармонии.

Отчетный концерт государственного ансамбля танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия состоялся 27 октября в государственной филармонии имени Раждена Гумба.

В своей отчетной программе ансамбль "Шаратын" представил зрителям не только известные танцы из своего репертуара. Танец с кинжалами новый номер не только в репертуаре "Шаратын", его впервые станцевали в Абхазской филармонии.

"Шаратын" награжден "Орденом Леона". Ансамбль – призер XI Всемирного Карфагенского фестиваля в Тунисе, победитель трех Международных фестивалей фольклорного танца в Самсуне, дипломант XII Всемирного фестиваля в Москве, дипломант двух фестивалей народного творчества Ассоциации городов Юга России.

 

По теме

"Шаратын" удивил зрителей танцем с кинжалами
Абхазская невеста: армянский борец женится на солистке из "Шаратына"
Отец легендарного "Шаратына": Эдуарду Бебиа исполнилось бы 80 лет



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монета биткоин. Иллюстративное фото
    Виртуальная зарплата

    Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Михаил Делягин
    Пущать не велено

    Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Петербургская певица и композитор Виктория Урусова на сцене Нарвского колледжа
    Мы из джаза

    В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выступление ансамбля Шаратын
Танцевальная дуэль с кинжалами
Глухая маленькая девочка впервые услышала мамин голос
Глухая маленькая девочка впервые услышала мамин голос
Как распознать подделку и выбрать лучший сорт чая
Как выбрать лучший сорт чая

Соцсети

Sputnikabkhazia