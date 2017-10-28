Танцевальная дуэль с кинжалами

В своей отчетной программе ансамбль "Шаратын" представил зрителям не только известные танцы из своего репертуара. Танец с кинжалами новый номер не только в репертуаре "Шаратын", его впервые станцевали в Абхазской филармонии.

"Шаратын" награжден "Орденом Леона". Ансамбль – призер XI Всемирного Карфагенского фестиваля в Тунисе, победитель трех Международных фестивалей фольклорного танца в Самсуне, дипломант XII Всемирного фестиваля в Москве, дипломант двух фестивалей народного творчества Ассоциации городов Юга России.