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Самые яркие фото прошедшей недели

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© REUTERS/ RICHARD CARSON
Бывшие президенты США Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Запуск первого двухэтажного поезда "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале, открытие недели моды в Москве и встреча бывших президентов США.

Самые яркие события прошедшей недели, попавшие в объективы мировых агентств, в фотоленте Sputnik Таджикистан.




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