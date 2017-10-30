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Самые мистические места в мире

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  • Долина мельниц, Италия
  • Флай Гейзер
Парк паранормального – так называют парк "Золотые ворота" в Сан-Франциско штата Калифорния (США). Духи гуляют тут наравне с живыми посетителями, так что историй о встречах с нежитью отсюда приносят много.

Парк паранормального, вход в Авалон, старинный замок, по которому бродит призрак "Белой госпожи" и гейзер со "счастливой водой" - Sputnik собрал в фотоленте самые мистические места мира.

Где больше всего шансов столкнуться с полтергейстом, случайно попасть в волшебный мир духов, услышать таинственные звуки, подпасть под действие древнего проклятия или умыться "счастливой водой", рассказывает сайт РИА Недвижимость.




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