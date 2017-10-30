Самые мистические места в мире

Где больше всего шансов столкнуться с полтергейстом, случайно попасть в волшебный мир духов, услышать таинственные звуки, подпасть под действие древнего проклятия или умыться "счастливой водой", рассказывает сайт РИА Недвижимость.
Парк паранормального, вход в Авалон, старинный замок, по которому бродит призрак "Белой госпожи" и гейзер со "счастливой водой" - Sputnik собрал в фотоленте самые мистические места мира.
Где больше всего шансов столкнуться с полтергейстом, случайно попасть в волшебный мир духов, услышать таинственные звуки, подпасть под действие древнего проклятия или умыться "счастливой водой", рассказывает сайт РИА Недвижимость.
Запуск первого двухэтажного поезда "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале, открытие недели моды в Москве и встреча бывших президентов США.
Отчетный концерт государственного ансамбля танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия состоялся 27 октября в Государственной филармонии имени Раждена Гумба.
27 октября в Сухуме состоялся VIII Абхазо-российский деловой форум. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходил форум.
37 театральный сезон в РУСДРАМе открылся премьерным спектаклем " Ревизор" режиссера Андрея Тимошенко.
Мраморный клоп впервые появился в Абхазии в 2014 году, он еще не вжился в абхазскую экосистему, поэтому пока не сформировался набор хищников и паразитов, которые в естественных условиях снижали бы его численность.
Сотрудник пресс-службы полиции Армении сообщил подробности происшествия в Армавире.
Путин заявил, что граждане России - объект очень большого интереса, и кто-то целенаправленно занимается сбором биоматериалов.
Пограничники Южной Осетии за нарушение режима государственной границы задержали двух граждан Грузии в окрестностях населенного пункта Ахмадз.
Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет служить стабильности и безопасности, заявил президент Азербайджана на церемонии открытия нового трансграничного маршрута.
Соглашение с Москвой о новом оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван может подписать до Нового года, сказал посол Армении в России.
Второй вариант казахского алфавита на латинской графике вызвал волну эмоциональных комментариев и юмористических постов в казахстанском сегменте Facebook.
Казахстанский политолог Марат Шибутов считает, что к концу срока президента Атамбаева от кыргызско-казахских отношений останутся "рожки да ножки".
Сотрудники Национального аэропорта "Минск" вторые сутки ведут поиски кота, который сбежал во время прохождения таможенного контроля.
Для того чтобы решить проблему сокращения трудоспособного населения в Латвии, ВВП страны должен быть выше общеевропейского на 2-3 процента, считают эксперты.
Почему с одной стороны внешняя политика Литвы является последовательно проамериканской и антироссийской, с другой – нелогичной и неэффективной?
На большей части территории Молдовы объявлен "оранжевый код" метеоопасности – десятки населенных пунктов страны остались без света.
В Таджикистане после принятия нижней палатой парламента страны закона "Об ограничении использования табачных изделий" под запрет попал даже кальян.
Петиция с выражением "крайнего недовольства" решением мэра Москвы Сергея Собянина установить в столице памятник Исламу Каримову появилась в интернете.
Эстония должна оказывать на Россию политическое, психологическое, военное воздействие, давая понять, что на Эстонию нет смысла нападать, заявил министр обороны Юри Луйк.
Пограничники Южной Осетии за нарушение режима государственной границы задержали двух граждан Грузии в окрестностях населенного пункта Ахмадз.
Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет служить стабильности и безопасности, заявил президент Азербайджана на церемонии открытия нового трансграничного маршрута.
Соглашение с Москвой о новом оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван может подписать до Нового года, сказал посол Армении в России.