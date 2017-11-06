18:24 06 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

"Замки из людей" в Каталонии

Получить короткую ссылку
1910

Новости

Все новости
Все новости
  • Соревнования - Кастели. Являются традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Соревнования - Кастели. Являются традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
  • Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
© REUTERS/ Juan Medina
Соревнования по возведению башен из людей, которые получили названия кастели - "человеческие замки " - являются традиционной забавой жителей юга Каталонии.

На центральной площади муниципалета Вильяфранка-дель-Пенедес прошли традиционные соревнования по возведению "человеческих замков".

В Каталонии по-своему отметили День всех святых.  Турнир бесстрашных кастельеров — в фотоленте Sputnik Таджикистан.




Еще фотоленты

  • Женщина в костюме и макияже на Хэллоуин в пригороде Сиднея в Австралии
    Последнее обновление: 17:59 05.11.2017
    17:59 05.11.2017

    Самые яркие фото недели: 28 октября - 3 ноября

    Самые яркие и значительные фото прошедшей недели в фотоленте Sputnik Молдова.

    43
    28
  • В РУСДРАМе показали спектакль Питерского театра Том Сойер
    Последнее обновление: 17:59 04.11.2017
    17:59 04.11.2017

    Америка на три часа: спектакль "Том Сойер" в РУСДРАМе

    Детский спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" "Том Сойер" по одноименному роману Марка Твена переполнил зал РУСДРАМа. В театр пришло зрителей, наверное, больше, чем ожидалось: начиная от самых юных и заканчивая взрослыми.

    46
    16
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
    Последнее обновление: 18:45 03.11.2017
    18:45 03.11.2017

    Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа

    Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, на севере Европы, большая часть его островов покрыта ледниками.

    33
    16
  • Фестиваль Амшен в селе Цкыбын
    Последнее обновление: 18:37 02.11.2017
    18:37 02.11.2017

    Армянская осень в Абхазии

    В селе Цкыбын (Шаумяновка) Гулрыпшского района в четверг 2 ноября прошел праздник "Амшен", собравший представителей армянских общин со всей Абхазии.

    1151
    14

Главные темы

  • Президент Турции Тайип Эрдоган, фото из архива
    Эрдоган и Путин встретятся в Москве

    Лидеры двух стран планируют обсудить двусторонние отношения, а также вопросы урегулирования сирийского кризиса.

    12
  • Осень в Бишкеке
    Возможен дождь: погода в Абхазии на неделю

    В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

    38
  • Виталий Джениа и Эльвира Арсалия
    Золото и серебро: абхазских художников наградили в Москве

    Пресс-конференция о выставке абхазских художников в Москве, организованной Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в понедельник 6 ноября.

    98

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе с участием делегаций. Справа - министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
    Давайте говорить!

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Не пущать!

    Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они "не указали реальную цель своего визита".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
"Замки из людей" в Каталонии
Награды и планы: в Sputnik рассказали о выставке абхазских художников в Москве
Награды и планы: в Sputnik рассказали о выставке абхазских художников в Москве
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia