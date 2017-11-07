День Октябрьской революции во времена СССР

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова архивные фото, наглядно демонстрирующие, как эта дата отмечалась в Советском Союзе
Седьмого ноября (по новому стилю) 1917 года произошла Великая октябрьская социалистическая революция. Седьмое ноября было одним из главных праздников в СССР на протяжении всего периода его существования.
Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова архивные фото, наглядно демонстрирующие, как эта дата отмечалась в Советском Союзе
На центральной площади муниципалета Вильяфранка-дель-Пенедес прошли традиционные соревнования по возведению "человеческих замков".
Самые яркие и значительные фото прошедшей недели в фотоленте Sputnik Молдова.
Детский спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" "Том Сойер" по одноименному роману Марка Твена переполнил зал РУСДРАМа. В театр пришло зрителей, наверное, больше, чем ожидалось: начиная от самых юных и заканчивая взрослыми.
Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, на севере Европы, большая часть его островов покрыта ледниками.
Около месяца во всех поликлиниках, больницах и государственных учреждениях республики проходит вакцинация населения против сезонного гриппа. О том, как самым маленьким делают прививки, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Кандидат исторических наук, профессор Абхазского государственного университета Станислав Лакоба рассказал в интервью радио Sputnik о том, как Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года отразилась на событиях в Абхазии.
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Памятник красноармейцам, погибшим за установление советской власти в Таджикистане, открыт в Гиссарском районе на деньги местных жителей.
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Победительницы первенства России по кекусин-кан каратэ рассказали, как готовились к турниру не жалея себя.
Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.
Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.