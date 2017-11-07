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День Октябрьской революции во времена СССР

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© Sputnik. Yuryi Abramochkin
Участники праздничной демонстрации на Красной площади. Празднование 68-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1985 года.

Седьмого ноября (по новому стилю) 1917 года произошла Великая октябрьская социалистическая революция. Седьмое ноября было одним из главных праздников в СССР на протяжении всего периода его существования.

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова архивные фото, наглядно демонстрирующие, как эта дата отмечалась в Советском Союзе





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