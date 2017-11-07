День Октябрьской революции во времена СССР

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Как комарик укусил: вакцинация в детсадах Абхазии Около месяца во всех поликлиниках, больницах и государственных учреждениях республики проходит вакцинация населения против сезонного гриппа. О том, как самым маленьким делают прививки, читайте в материале корреспондента Sputnik. 22

Лакоба: в Абхазии революцию 1917 года приняли положительно Кандидат исторических наук, профессор Абхазского государственного университета Станислав Лакоба рассказал в интервью радио Sputnik о том, как Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года отразилась на событиях в Абхазии. 50