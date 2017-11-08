Музей автомобильного спорта в Сочи

Музей автомобильного спорта открылся в Сочи три года назад, но сразу привлек внимание посетителей обилием раритетных экспонатов. Предлагаем вам посмотреть фотоленту, подготовленную корреспондентом Sputnik Молдова

Музей открылся в декабре 2014 года в Главной трибуне Сочи Автодрома.

Здесь представлены порядка полусотни гоночных и спортивных автомобилей, среди которых настоящий болид "Формулы-1" Jaguar R5B 2004 года, 1500-сильный Dodge Viper для дрэг-рейсинга, рекордсмен скорости 90-х годов Jaguar XJ220, сверхлегкий и легендарный болид для дорог общего пользования Ferrari F40, Delorean из нержавеющей стали, известный всем по трилогии "Назад в будущее", машина Джеймс Бонда — Aston Martin DB9, линейка Chevrolet Corvette от 1-го до 5-го поколения, пять автомобилей безопасности "Pace Car" и другие.

Есть в сочинском музее и коллекция моделей автомобилей, экипировка гонщиков и их команды. А еще каждый может выбрать сувенир на свой вкус.