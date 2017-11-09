"Последний след": помнить о необходимости сохранения дикой природы

Выставка органической скульптуры "Последний след", проходящая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве призвана напомнить людям о необходимости сохранения дикой природы.

Произведения художницы Анастасии Дубач изображают редких животных, обитающих в зоне особо охраняемых природных территорий в России.

В процессе создания своих реалистичных работ из природных материалов Анастасия много времени провела в заповедниках, национальных парках и заказниках страны.

Каждая из семи представленных скульптур изготовлена из натуральных материалов — дерева, мха, листьев, сухой травы, пчелиных сот — и привлекает внимание к тому или иному животному, находящемуся на пороге исчезновения.

Как выглядят необычные экспонаты, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.