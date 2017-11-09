"Последний след": помнить о необходимости сохранения дикой природы

Произведения художницы Анастасии Дубач изображают редких животных, обитающих в зоне особо охраняемых природных территорий в России.
В процессе создания своих реалистичных работ из природных материалов Анастасия много времени провела в заповедниках, национальных парках и заказниках страны.
Каждая из семи представленных скульптур изготовлена из натуральных материалов — дерева, мха, листьев, сухой травы, пчелиных сот — и привлекает внимание к тому или иному животному, находящемуся на пороге исчезновения.
Как выглядят необычные экспонаты, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.