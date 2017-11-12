18:32 12 Ноября 2017
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Парад на Красной площади и Трамп у трапа: неделя в объективе

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© AFP/ SASCHA SCHUERMANN
Полицейские осматривают экскаватор, поскольку 5 ноября 2017 года в районе Эльсдорфа, западная Германия, прошел протест экологов против энергии, основанной на ископаемых, таких как уголь. Они занимали площадь шахты открытой добычи Хамбах, которая оказывает негативное влияние на изменение климата.

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий в мире, произошедших за минувшую неделю.

Неделя моды в Китае, зимбабвийские прихожане, танцующие на религиозном собрании, ветровая ферма из окна самолета — все, чем запомнилась эта неделя в фотоленте Sputnik.




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